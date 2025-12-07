¿Milagro de la Virgen? Cero siniestros viales registra la Caminera en Caacupé

Ramón Cabrera, coordinador del operativo Caacupé de la Patrulla Caminera, destacó que hasta el momento registran cero siniestros viales en la zona de Caacupé.

“Hasta ahora se está desarrollando dentro de la normalidad, novedad cero en cuanto a siniestros viales. En lo que es el área de la Cordillera estamos realizando los patrullajes permanentes a fin de regular la velocidad de los vehículos, porque bien sabemos que el trazado nuevo de la ruta PY02 da para imprimir una máxima de 110 km/h”, indicó.

La Patrulla Caminera está operativa al 100% en todas las jefaturas y destacamentos, y en los destacamentos provisorios que son para este operativo.

Para los fieles que peregrinan desde la capital, piden que la realicen por el lado derecho de la ruta a fin de evitar accidentes.

Recordaron que para quienes peregrinen desde el interior del país hacia Caacupé, en el kilómetro 96 se realiza un desvío de los peregrinos para que vayan por la zona urbana de Itacurubí y no por el tramo que va hasta la rotonda de Valenzuela, porque es un tramo muy peligroso y oscura. Recordaron que en el caso de quienes vienen del interior, caminen del lado izquierdo de la ruta.

Ingreso de vehículos a Caacupé

El ingreso de vehículos en la zona de Caacupé se restringirá a partir de las 16:00 de hoy, tanto de vehículos livianos, como de las unidades de transporte público.

La Patrulla Caminera mantuvo meses previos al inicio del novenario reuniones con empresarios, sindicatos y encargados de los conductores de las unidades de transporte público para que mantengan las medidas de seguridad, como las puertas cerradas durante el viaje.

“En caso de que nosotros constatemos ese tipo de situaciones, vamos a proceder conforme a derecho. Se hace el descenso de pasajeros, se tiene que mantener la puerta cerrada, y de esa forma tiene que ser el viaje seguro, para retornar seguros a sus viajes”, reiteró Cabrera.

El circuito de ómnibus para el ingreso a Caacupé es por la circunvalación desde el km 52 hasta la rotonda de Cerro Real, al km 57, Kurusu Campesino hasta la calle Morphi, lugar donde va a ser el descenso y ascenso de pasajeros.

Para salir de Caacupé los buses podrán ir por la calle Morphi, hasta la calle Del Maestro, que es la ruta Tobatí-Caacupé, giran a la derecha hasta la rotonda Santa Ana, los que van al interior salen de la misma por la derecha y los que retornan a Asunción por el lado izquierdo.