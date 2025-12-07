Paraguayos en Rusia participaron de una misa en honor a la Virgen de Caacupé

La celebración de la Misa Solemne en honor a la Virgen de Caacupé en la Catedral Inmaculada Concepción de Moscú, en Rusia, fue organizada por la Embajada Paraguaya.

Víctor Hugo Peña, embajador de Paraguay en Rusia brindó algunas palabras en la misa recordando el milagro originario del Indio José.

También resaltó la fe extraordinaria del pueblo paraguayo a la Virgen de Caacupé.

El principal pedido de los paraguayos en el mencionado país es por salud, estudios y vivienda.

Los paraguayos en el exterior, en diferentes puntos del planeta, celebran la fe mariana, con diversas actividades.