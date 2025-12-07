Se preparan con pilotines ante pronóstico de lluvia en Caacupé

En el marco del Operativo Caacupé 2025, el presbítero Rubén Ojeda, rector de la Basílica Menor, confirmó que se están tomando diversas previsiones ante el pronóstico que anuncia un 50% de probabilidad de lluvia para el día de la Inmaculada Concepción de María.

El religioso explicó que una de las primeras acciones fue la gestión de pilotines para los servidores, quienes cumplen funciones esenciales en la atención, orientación y acompañamiento de los miles de peregrinos que llegan en estos días centrales de la festividad mariana. Señaló que estos voluntarios recorren bastante durante buena parte del día, y que las lluvias podrían entorpecer su labor si no cuentan con las protecciones adecuadas.

Para asegurar la protección adecuada se requiere de pilotines hechos de material resistentes, no el desechable. No encuentran en los negocios de Caacupé, agregó.

“Tenemos que asegurar que nuestros servidores estén bien resguardados, porque son ellos quienes sostienen la organización en todos los puntos del operativo”, indicó el rector. Remarcó que la previsión climática es importante en ese sentido.

Además del abastecimiento de pilotines, se está revisando la infraestructura de apoyo, como carpas y puestos de hidratación, de modo a garantizar que puedan seguir funcionando incluso bajo lluvia. También se coordinan ajustes con las instituciones estatales que forman parte del operativo para reforzar las áreas más sensibles.

Pese a la posible inestabilidad climática, el presbítero Ojeda aseguró que todas las actividades previstas continuarán según lo programado. En consonancia del Ministerio de Salud, recomendó a los fieles a venir preparados: portar piloto o capa de lluvia, calzado cómodo, ropa liviana y mantener una buena hidratación.