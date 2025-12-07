Serenata a Caacupé reunió a grandes artistas y emocionó a miles de peregrinos

Este año, la serenata a la Virgen de Caacupé estuvo cargada de un brillo especial gracias a la participación de reconocidos artistas nacionales que se unieron para homenajear a la Madre del Paraguay. En el escenario se presentaron:

Grupo Oasis de Villarrica

Melodías de Mi Tierra

Compás Musical

Richer Palma

Las Paraguayas

Néstor Ló y Kambuchi

Tierra Adentro

Cada uno de ellos preparó un repertorio especial para la ocasión, con polkas, galopas y canciones dedicadas exclusivamente a la Virgen de Caacupé. Algunos artistas incluso compartieron breves mensajes de fe antes de empezar a cantar, generando momentos llenos de sentimiento que arrancaron aplausos y lágrimas entre los presentes.

Los peregrinos, muchos de ellos después de caminar horas y otros incluso días, encontraron en la serenata un espacio para descansar el cuerpo pero renovar el espíritu. Familias completas, jóvenes, adultos mayores, promeseros, todos se unieron en una sola voz para corear las canciones que llenaban el aire fresco de la noche caacupeña.

En varios momentos, la emoción era tan fuerte que algunos devotos levantaban sus velas, rosarios o pequeñas imágenes de la Virgen, como una manera de agradecer por los favores recibidos o pedir fuerzas para seguir adelante. El ambiente era profundamente espiritual: a ratos había silencio respetuoso, y en otros, júbilo total por el homenaje musical.

La serenata marcó el inicio de la noche más esperada del novenario, en una Caacupé que una vez más recibió a su gente con los brazos abiertos.

La presencia masiva de fieles demostró que la devoción hacia Tupãsy Caacupé sigue intacta y que, año tras año, se renueva con más fuerza.