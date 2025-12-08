Caacupé 2025: Caminera culmina sus operativos de seguridad vial

Por el operativo Caacupé 2025, la Caminera, durante los últimos cuatro días, la institución intensificó su cobertura mediante un patrullaje preventivo constante con motocicletas y camionetas. Según la institución, esto permitió detectar y despejar rápidamente vehículos con desperfectos mecánicos.

Asimismo, en conjunto con la Policía Nacional, aseguran que se ejecutaron tareas de regulación en todo el trayecto para mantener un tráfico fluido en “horas pico”.

Por otra parte, aseguran que mediante a la recepción de denuncias ciudadanas y la vigilancia activa, se logró sacar de circulación a conductores imprudentes que dieron positivo a las pruebas de alcotest.

Finalmente, la Caminera cerró sus operativos mediante un “monitoreo permanente” de los directivos para atender situaciones sobre la marcha, por lo que la institución dio por culminado su despliegue para acompañar las festividades religiosas en honor a la Virgen de Caacupé.

