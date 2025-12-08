Falta de salud digna y politiquería empañan las maravillas del Señor, dijo sacerdote en Concepción

Durante su homilía, el sacerdote dijo que el Señor ha adornado con una belleza singular esta tierra -norte del país- y que al mismo tiempo son espectadores y víctimas de cómo el mal en sus múltiples formas puede empañar estas maravillas. “Y una de las formas que apañan a sus ciudadanos es la falta de oportunidad para todos, la politiquería, la división”, sostuvo.

Agregó: “la forma adecuada de una salud digna para los enfermos, la falta de medicamentos, también otros males que muchas veces nos aquejan para que nos venga sobre todo el desarrollo, manejamos en claques, grupismos, campesinos sin una agricultura familiar adecuada y muchas veces ni siquiera en el presupuesto general de la República está contenida”, afirmó.

Una gran cantidad de personas participaron de la celebración eucarística realizada este lunes en la catedral de Concepción. Con esto se cierran los festejos de la Diócesis de la Santísima Concepción del Paraguay, que comprende los departamentos de Concepción y Amambay.

Novenario y otras actividades

Durante el novenario participaron parroquias de toda la diócesis, así como instituciones públicas y privadas. Ayer se realizó la peregrinación y la serenata en honor a la Inmaculada Concepción. Mientras que hoy al mediodía se sirvió el tradicional asado.