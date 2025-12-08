MP investiga presunto lavado de dinero vinculado a tierras del Chaco en litigio

La copia íntegra del expediente caratulado “Cusabo y otros c/ Asociación Espíritu Santo para la Unificación del Cristianismo Mundial s/ obligación de hacer escritura pública” fue solicitada al juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del 26° Turno de la Capital Heinrich Fabián von Lücken Gamarra, por parte de los por los fiscales de Delitos Económicos y Anticorrupción Jorge Arce y Yeimy Adle, encargados de la causa N° 9/2025 “Investigación fiscal s/ Lavado de Dinero y otros”.

En todo caso, el Ministerio Público pide la vinculación del agente Jorge Arce en el expediente tramitado electrónicamente, a los efectos de acceder a las actuaciones obrantes, descargar dichas diligencias y agregarlas en su totalidad al cuaderno fiscal de la presente causa, con el argumento que podrían aportar datos relevantes para la investigación.

La presente causa inició con la denuncia presentada por el Abg. Francisco De Vargas, representante legal de la Asociación Espíritu Santo para la Unificación del Cristianismo Mundial; quien puntualizó que su cliente habría sido despojado de su patrimonio mediante la simulación de una asamblea, además de la dación en pago de una supuesta deuda sin respaldo documental y la posterior cesión de tierras a varias firmas.

De acuerdo con la denuncia, informes de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios señala que las empresas que intervinieron en las transferencias de las tierras no estaban registradas en Paraguay y no declararon las operaciones, hechos que hacen sospechar una presunta evasión de impuestos.

Exjueza acusada de presunto prevaricato

En el marco del expediente conocido como “caso Secta Moon” la exjueza Tania Irún está acusada por presunto prevaricato, debido a la resolución de la demanda de las firmas Cusabo, Kyveloria, Firstar Investments y Elite Kingdom por cumplimiento de contrato y obligación de hacer escritura pública; planteada en contra de la Asociación del Espíritu Santo para la Unificación del Cristianismo Mundial.

El Ministerio Público señala que la Comisión Interinstitucional Zona de Seguridad Fronteriza, confirmó que 22 de las 26 fincas situadas en el Alto Paraguay están ubicadas en zona de seguridad fronteriza, de acuerdo a las copias autenticadas del mapa remitidas a la Fiscalía.

En consecuencia, Tania Irún Ayala dictó la Sentencia Definitiva N° 494 del 23 de noviembre de 2018 sin tener por descartado que las firmas mencionadas tenían socios o representantes legales de países limítrofes, acciones al portador y/o en su caso títulos societarios endosables, de acuerdo a la acusación fiscal.

Según la hipótesis, la entonces jueza en lo Civil y Comercial Tania Irún violó y tergiversó el derecho, apartándose de lo establecido en la Ley N° 2532; y su conducta contiene circunstancias “que sugieren parcialidad y arbitrariedad”, en consecuencia, afrontará juicio oral y público, de acuerdo a lo resuelto por el juez de Garantías Osmar Legal.

Acción pendiente contra remoción

Tania Irún fue removida del cargo por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) en noviembre de 2021. Contra dicha resolución la ex jueza en lo Civil y Comercial de la Capital interpuso una acción de inconstitucionalidad que sigue pendiente de resolución en la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Los camaristas Antonia López, Miguel Ángel Rodas y Stella Marys Zárate, quienes ratificaron la resolución de Tania Irún, también fueron denunciados ante el JEM, pero terminaron absueltos por decisión del colegiado.