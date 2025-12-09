Cuestionan lentitud y mala reparación vial en proyecto sanitario de Carapeguá

El proyecto sanitario fue adjudicado en G. 87.000 millones e incluye la construcción de 45 kilómetros de red de alcantarillado, tres estaciones de bombeo y una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR). La ejecución está a cargo del Consorcio Sanitario Carapeguá, integrado por Benito Roggio e Hijos S.A. y Constructora Chaves Hausman S.A., bajo la supervisión del ingeniero Herald Tejada. Las obras se iniciaron en octubre y, según el cronograma, se extenderán por tres años.

En el barrio Virgen de los Remedios, el lugareño abogado Ilde Almada denunció que hace más de 22 días se instalaron las cañerías y los registros del alcantarillado sanitario, y que un tramo de menos de 100 metros debía concluirse en un plazo de 10 días. Indicó que los registros fueron tapados provisoriamente con maderas terciadas, ya que, según los operarios, aún no llegaron las tapas correspondientes, lo que dificulta avanzar con la obra y dejar en condiciones el acceso de los vecinos.

La situación afecta a los frentistas de la calle Defensores del Chaco, donde solo pueden circular motocicletas, mientras que los automóviles deben buscar vías alternativas. “No les preocupa para nada”, afirmó Almada.

Piden retirar escombros y habilitar las calles

El denunciante reclamó que, si la empresa no contaba con todos los materiales necesarios, no debió iniciar los trabajos. Sostuvo que esta situación debe ser exigida por las autoridades municipales, que firmaron el acuerdo con el MOPC.

Similar situación se puede observar sobre la calle Estigarribia y Concejal Vera Da Silva entre el barrio San José y San Blas, donde los vecinos reclaman mayor compromiso de las autoridades municipales, que también forman parte del proyecto. Piden que exijan que, a medida que avanza la obra, las avenidas sean habilitadas en buenas condiciones.

En todos los sectores excavados se destruyen las calles, los empedrados son levantados y no quedan bien compactados. En algunos puntos permanecen montículos de piedras que resultan peligrosos, para los motociclistas y automovilistas.

El inspector general de la Municipalidad, Pablo Chamorro, indicó que ya fiscalizaron la obra y solicitaron a la empresa contratista el retiro de restos de piedras y materiales en desuso para mantener las calles transitables.

Sobre la demora en los trabajos, explicó que las tapas de hormigón para los registros se están fabricando en Brasil, cumpliendo la exigencia municipal de resistencia al paso de vehículos. Reafirmó que la Municipalidad supervisa la obra y que, aunque las calles no quedarán 100 % como antes, al menos un 98 % deberá estar en buenas condiciones.

Finalmente Chamorro agregó que los tramos se tapan y compactan, pero tras las lluvias pueden aparecer desniveles, y recordó que el empedrado necesita unos días para asentarse correctamente.