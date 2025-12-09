Ley de reforma del transporte “es tremendo disparate”, dice senador y explica por qué

La Cámara de Senadores tratará en su sesión de mañana, miércoles, el proyecto de ley de reforma del transporte público de pasajeros, que “redefine la rectoría sobre el transporte terrestre y modifica partes sustanciales del marco normativo vigente (Ley N.° 1590/2000)”, tras los cambios introducidos por la Cámara de Diputados.

“Mi visión es que la tan publicitada ley del transporte público no es más que un tremendo disparate, porque no moderniza ni mejora nada. Lo que proponen con esta ley ya lo pueden hacer con la ley actual, como imponer sanciones, controlar los itinerarios y las reguladas”, expresó el senador Líder Amarilla.

Luego remarcó: “Esto (el proyecto de modificación del Transporte Público) no modifica absolutamente nada. Cuando en tres años Santiago Peña deje el Gobierno, el sistema de transporte público no va a cambiar nada”.

En Diputados se modificó que se amplíe el área Metropolitana a Cordillera. “Van a entrar Tobatí, Caacupé, Loma Grande y compañía. Todas estas empresas, que hoy en día son habilitadas por Dinatran, van a depender del Viceministerio del transporte”.

Seguido amplió: “Ahí luego ya es una aberración porque tenemos 19 distritos en el Departamento Central, 2.300.000 habitantes, más abajo Chaco, que no pueden controlar, no pueden actualmente ofrecer un servicio eficiente. Estas empresas que hoy trabajan en esos departamentos administrados por Dinatran, por lo menos cumplen un itinerario y trabajan medianamente bien.”, sostuvo.

En la versión Senado se aprobó que en seis años recién van a prescribir las multas o las deudas que tienen los transportistas con el Estado paraguayo. En versión Diputado bajan a dos años. “¿Por qué este sector es tan privilegiado?“, se preguntó el legislador.

El problema del subsidio

El 46% del costo del pasaje representa el subsidio que va a ser administrado por la Agencia Financiera de Desarrollo, AFD.

“¿Por qué no se sinceran con el precio del pasaje? Y definitivamente se vea cómo se puede cubrir ese costo sin que el país se endeude, sin que esto represente gasto público", señaló Amarilla.

A renglón seguido apuntó con todo al Partido Colorado. “Se volvió un partido comunista, un partido socialista. Ellos critican fuertemente cuando se trata de darle subsidio a los pequeños productores, pero, sin embargo, para los empresarios del transporte sí hay subsidio del Estado”.

El otro problema son los trabajadores que van a ser absorbidos por otra empresa. “En esos casos, los derechos laborales no están garantizados para los trabajadores. No están garantizados para que puedan cobrar su antigüedad, su permanencia y todos los beneficios laborales adquiridos que tiene cualquier trabajador”.

“Hay muchos problemas que genera esta ley que no va a cambiar nada. Es más, se le tiene que dar colectivos nuevos, hasta 15 años se va a poder licitar las licencias, se aseguran el negocio los muchachos”, manifestó el parlamentario.

Para finalizar, remarco que acá los empresarios se aseguran los negocios, pues se les va a dar la plata del Estado, nadie se va a hacer cargo de los trabajadores que ya tienen antigüedad y finalmente no va a cambiar absolutamente nada. “Esa es mi conclusión”.