Video: Caacupe’i en Buenos Aires aglutinó a gran cantidad de paraguayos

Gran cantidad de paraguayos residentes en Buenos Aires participó de la anual misa en honor a la Virgen de Caacupé, que se realizó ayer, en el Complejo Deportivo del Club Atlético Deportivo Paraguayo.

La celebración es conocida como “Caacupe’i en Buenos Aires”, ya que cada año es esperada por los connacionales que viven en el vecino país.

La actividad religiosa inició el pasado 30 de noviembre con el novenario a la Virgen y finalizó ayer con una procesión y misa central.

Los paraguayos llegaron ataviados con remeras alusivas a la Virgen de Caacupé, polleras con los colores de nuestra bandera y otros, vestidos con ropa típica paraguaya.

Los hijos de paraguayos, ya nacidos en Argentina, también viven la tradición católica con mucho entusiasmo, participando del coro y acompañando el evento.