Jornaleros de Asunción temen que “blindaje” implique pérdida de beneficios

Miembros de sindicatos de la Municipalidad de Asunción se manifestaron este miércoles ante la oficina del intendente, Luis Bello (ANR- cartista), para exigir garantías de que la aplicación de la Ley 7445/25, del Servicio Civil, no irá en detrimento de los jornaleros, cargo que fue eliminado por dicha norma.

Edgar Fernández, vicepresidente del Sindicato de Obreros y Empleados (Sinoema), señaló que entre los empleados de la Dirección de Servicios Urbanos existe gran preocupación por la posibilidad de que empiecen a recortar beneficios, lo que representaría un golpe muy grande al bolsillo de los trabajadores.

Lea más: Bello “blindará” a más de 4.000 jornaleros mediante concurso “interno”, confirman

“Lo que queremos es por lo menos mantener los beneficios que tienen todos los compañeros primeramente y en segundo paso ver la posibilidad de que los jornaleros pasen a ser funcionarios permanentes de la institución”, remarcó. Este cambio de relación laboral ya fue aprobado por la Junta Municipal en el polémico presupuesto 2026-2028.

Entre los beneficios que consideran en riesgo están las bonificaciones por título, horas extra, antigüedad, por insalubridad, entre otros. Otra preocupación generalizada es la posibilidad de que los más de 4.300 jornaleros sean enviados a la Caja Municipal, pese a que la ordenanza de presupuesto también establece que eso no ocurrirá con los aportantes del Instituto de Previsión Social (IPS).

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Situación operativa

El representante sindical expresó además que el sector operativo de la Municipalidad está diezmado. “Necesitamos más gente que salga a limpiar la calle, cosa que no tenemos”, dijo. Agregó que pidieron una reestructuración de los recursos humanos, para reforzar la tarea operativa, pero hasta ahora no hay respuesta.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Asunción: en lugar de reducir cantidad de funcionarios, Bello “blindará” a jornaleros

“No sabemos cuál es la política del intendente. Si quiere trabajar o no con los sindicatos, porque tenemos una posición institucional. Lo que queremos hacer primero es reforzar todos los sectores operativos que realmente brindan el servicio a la ciudadanía”, agregó.

El gremialista señaló que esperan una apertura de parte del intendente y que, de lo contrario, analizan acciones más grandes para presionar. El gremio mantiene vigente la lucha en el ámbito judicial, con la acción de inconstitucionalidad que ya presentó ante la Corte Suprema de Justicia. “Estamos analizando hacer una acción grande con todos los compañeros para volver a presionar”, dijo

El “blindaje”

El 20 de noviembre, una ínfima mayoría de 10 concejales oficialistas aprobó la polémica ordenanza de presupuesto “plurianual” 2026- 2028. La normativa incluyó el “blindaje” de más de 4.000 jornaleros, que a partir de enero podrán ser nombrados como funcionarios permanentes, mediante un “concurso interno”, para darle un “viso de legalidad”, según reconoció el concejal Miguel Sosa (ANR-cartista).

Lea más: Asunción: Declararon so’o penúltima sesión de la Junta para ir a negociar préstamo

El edil reconoció que, aunque “la ley habla de un concurso público”, por la naturaleza de la transición, la comuna recurrirá a un concurso “interno” gradual, argumentando que se trata de funcionarios con entre 15 y 30 años de antigüedad. La Ley del Servicio Civil, sin embargo, contempla la realización de este tipo de convocatoria solo para que el personal permanente acceda a una promoción o ascenso.

Solicitado por el intendente Luis Bello, el presupuesto “plurianual” fue calificado desde la oposición como “ilegal e inmoral“, y de tener la finalidad de “encadenar” a quien resulte electo intendente en 2026 a “la misma matriz presupuestaria, financiera y salarial, fallida”, para garantizar “la perpetuidad del sistema”.