Nacionales
10 de diciembre de 2025 - 15:14

Caminos intransitables en Carapeguá: vecinos exigen intervención urgente

En el tramo UNVES- UCA piden reparación del camino urbano.
En el tramo UNVES- UCA piden reparación del camino urbano.

Tras el temporal del fin de semana, pobladores de distintos barrios y compañías del distrito reclaman la urgente presencia de equipos viales ante el grave deterioro de los caminos terraplenados, muchos de ellos intransitables. En la compañía Ndavarú, los vecinos organizaron una rifa para reparar puentes y caminos rurales, ante la falta de respuestas inmediatas.

Por ABC Color

Este distrito fue declarado en emergencia vial en todo el distrito, mediante la Resolución N.º 459/2025 de la Junta Municipal y autorizó al intendente Luciano Cañete para gestionar apoyo de la Gobernación de Paraguarí y del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).

En la compañía Veni Loma, los lugareños piden también cargar con ripio.
En la compañía Veni Loma, los lugareños piden también cargar con ripio.

El mal estado de los caminos vecinales de los barrios como San Cayetano, Virgen del Carmen y San Vicente (zona El Portal), así como las compañías Veni Loma, Pacheco y Ndavarú, Aguai’y, solicitan la reparación urgente de sus caminos, afectados por zanjas y el deterioro general.

Pobladores de la compañía Ndavarú incluso realizan sorteos para poder reparar el camino vecinal.
Pobladores de la compañía Ndavarú incluso realizan sorteos para poder reparar el camino vecinal.

La Comisión Pro Camino Sagrado Corazón de Jesús, presidido por David Barrios, manifestó que ya iniciaron los trabajos de cimiento del futuro puente y que están organizando un sorteo, a un costo de G. 10.000, con el fin de recaudar fondos para reparar el acceso que se encuentra en mal estado.

Indicó además que en la fecha llegó una retroexcavadora para realizar trabajos de canalización y que aguardan la llegada de equipos de carga para el perfilado y ripiado del camino rural que conecta Ndavarú con las compañías Pacheco y Franco Isla.

En la compañía Ndavarú llegó una retroexcavadora, pero aún se necesita la provisión de equipos de carga y una motoniveladora para completar los trabajos viales.
En la compañía Ndavarú llegó una retroexcavadora, pero aún se necesita la provisión de equipos de carga y una motoniveladora para completar los trabajos viales.

MOPC promete maquinarias para Carapeguá

El mal estado de las vías dificulta el traslado de estudiantes, productores, comerciantes y personas con problemas de salud, advirtió Barrios.

También se encuentra en malas condiciones el camino que pasa frente a la Facultad de Ciencias – Sede Carapeguá de la Universidad de Villarrica del Espíritu Santo (UNVES) y la sede local de la Universidad Católica, por donde circulan transportes universitarios, docentes y motociclistas.

Los vecinos de la compañía Veni Loma también reclaman la reparación del camino terraplenado.
Los vecinos de la compañía Veni Loma también reclaman la reparación del camino terraplenado.

Desde el MOPC, el jefe de distrito con asiento en el municipio de Acahay, ingeniero Jorge Ovando informó que el pedido del municipio ya fue recepcionado y que para la próxima semana se prevé el traslado de maquinarias y operarios para intervenir en el distrito.