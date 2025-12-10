Caminos intransitables en Carapeguá: vecinos exigen intervención urgente

Este distrito fue declarado en emergencia vial en todo el distrito, mediante la Resolución N.º 459/2025 de la Junta Municipal y autorizó al intendente Luciano Cañete para gestionar apoyo de la Gobernación de Paraguarí y del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).

El mal estado de los caminos vecinales de los barrios como San Cayetano, Virgen del Carmen y San Vicente (zona El Portal), así como las compañías Veni Loma, Pacheco y Ndavarú, Aguai’y, solicitan la reparación urgente de sus caminos, afectados por zanjas y el deterioro general.

La Comisión Pro Camino Sagrado Corazón de Jesús, presidido por David Barrios, manifestó que ya iniciaron los trabajos de cimiento del futuro puente y que están organizando un sorteo, a un costo de G. 10.000, con el fin de recaudar fondos para reparar el acceso que se encuentra en mal estado.

Indicó además que en la fecha llegó una retroexcavadora para realizar trabajos de canalización y que aguardan la llegada de equipos de carga para el perfilado y ripiado del camino rural que conecta Ndavarú con las compañías Pacheco y Franco Isla.

MOPC promete maquinarias para Carapeguá

El mal estado de las vías dificulta el traslado de estudiantes, productores, comerciantes y personas con problemas de salud, advirtió Barrios.

También se encuentra en malas condiciones el camino que pasa frente a la Facultad de Ciencias – Sede Carapeguá de la Universidad de Villarrica del Espíritu Santo (UNVES) y la sede local de la Universidad Católica, por donde circulan transportes universitarios, docentes y motociclistas.

Desde el MOPC, el jefe de distrito con asiento en el municipio de Acahay, ingeniero Jorge Ovando informó que el pedido del municipio ya fue recepcionado y que para la próxima semana se prevé el traslado de maquinarias y operarios para intervenir en el distrito.