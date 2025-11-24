Carapeguá: pese a la declaración de emergencia vial, siguen sin gestionar ayuda para los arreglos

La Junta Municipal de Carapeguá, mediante la resolución Nº 459/2025, había declarado la “Emergencia Vial” ante los reiterados pedidos de reparación de los caminos rurales y vecinales dentro del casco urbano. El documento señala que “con dicha medida se busca habilitar al Ejecutivo Municipal a gestionar de inmediato maquinaria y recursos ante el Gobierno Nacional, la Gobernación de Paraguarí y el MOPC”.

Sin embargo, pese a las constantes quejas sobre los caminos destruidos, que se han agravado con las últimas lluvias y el aumento del transporte local, algunos vecinos de Pacheco salieron con palas, carretillas y asadas para cubrir las zonas más afectadas, señaló Gerardo Mendoza.

Por su parte, los lugareños de Aguai’y denunciaron que el tramo desde la ruta PY01, zona de Redondo, hasta la compañía Caapucumí está prácticamente intransitable, pese a ser un acceso importante que conecta con otras compañías del municipio.

El poblador Justino Franco manifestó que las condiciones del camino rural ponen en riesgo especialmente a los estudiantes que deben retornar a sus hogares durante la noche, ya que en la zona no hay iluminación: “El camino es intransitable y nadie se interesa por mejorarlo”, afirmó.

Municipalidad atenderá todos los reclamos

Al respecto, el inspector general de la municipalidad, Pablo Chamorro, indicó que, hasta el momento, el intendente Luciano Cañete (ANR-HC) no solicitó ayuda a las autoridades nacionales, departamentales ni al MOPC, porque los equipos viales están trabajando y se espera que, en una semana, todos los tramos estén accesibles.

Aseguró que todos los reclamos serán atendidos. Actualmente, las maquinarias están trabajando en la compañía Franco Isla, informó Chamorro.