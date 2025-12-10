Reunión secreta: piden a ministros de la Corte apartarse del caso CM por “decoro y delicadeza”

Luego de conocerse que varios ministros de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que participaron en una reunión con el presidente de la República, Santiago Peña el pasado 4 de diciembre, la reacción de los abogados Alfredo Enrique Kronawetter y Carlos Trapani, exmiembros del Consejo de la Magistratura (CM) no se hizo esperar. Fuentes judiciales indicaron que el expresidente de la República y actual presidente del Partido Colorado, Horacio Cartes Jara, también participó en la reunión.

Ambos accionaron contra su desvinculación del CM y la designación de Alicia Pucheta como representante del Poder Ejecutivo ante el órgano de selección de magistrados. La acción, presentada en el año 2023, busca anular la designación de Alicia Pucheta como representante del Poder Ejecutivo ante el órgano de selección de magistrados.

A través de un escrito presentado en forma conjunta, Kronawetter y Trapani, quienes eran miembros titular y suplente del Consejo de la Magistratura, solicitaron a los miembros de la máxima instancia judicial que participaron del encuentro se aparten de intervenir en la acción de inconstitucionalidad que promovieron contra la decisión del presidente Santiago Peña de disponer la remoción de ambos.

Peña puso en el CM a exautoridades del gobierno de Cartes

Esta decisión de Peña se dio a conocer a través del Decreto N° 714 del 20 de noviembre de 2023, que dio por terminadas las funciones de Kronawetter y Trapani y designó en su reemplazo a Alicia Pucheta y Ariel Martínez, exvicepresidenta y exministro del Interior durante el gobierno de Horacio Cartes como miembros titular y suplente, en ese orden.

“Recientemente se ha conocido, a través de los medios de comunicación del país, que algunos ministros de la Corte Suprema de Justicia, supuestamente, mantuvieron un encuentro en Mburuvicha Roga, sede de Gobierno, con el presidente de la República, Santiago Peña, y el señor Horacio Manuel Cartes Jara. Este hecho diluye la apariencia de imparcialidad de aquellos ministros que participaren en ella, así como la confianza en que podían decidir este caso de manera neutral”, señala la nota.

Ministros de la CSJ deben apartarse por “decoro y delicadeza”, dicen

Actualmente, la acción promovida en contra de este decreto está en estudio en la sala constitucional de la Corte Suprema de Justicia, que el 24 de abril de 2024 dio trámite a la acción. El auto interlocutorio correspondiente, el AI N° 354, lleva la firma de los ministros César Diesel, Gustavo Santander Dans y Víctor Ríos Ojeda.

“Excelencias, entendemos que existen suficientes argumentos para que la sala constitucional, en este caso, no se vea integrada por los ministros que, a estas alturas, ante la falta de una postura institucional y frente a los señalamientos de un propio ministro de la CSJ, están aludidos como partícipes de una reunión con el señor Horacio Manuel Cartes Jara. En consecuencia, por razones de decoro y delicadeza, solicitamos que presenten las manifestaciones de excusación correspondientes y se dispongan los apartamientos que resulten necesarios para conformar el tribunal asegurando la apariencia de imparcialidad”, finaliza el escrito.

De actuar en consecuencia con la petición realizada, el ministro Diesel deberá apartarse del caso y sus colegas Luis María Benítez Riera, María Carolina Llanes, Eugenio Jiménez Rolón y Alberto Martínez Simón deberán hacer lo propio, pues estos ministros no solamente han participado en la reunión sino que incluso intentaron justificar su presencia en la misma con excusas similares, en la sesión plenaria ordinaria de hoy.

Cese de funciones en el CM, antes del plazo previsto en la Constitución

En su acción, los recurrentes afirman que el decreto del Poder Ejecutivo N° 714 viola los artículos 1, 3, 248 y 263 de la Constitución Nacional, que consagran el Estado de derecho, el sistema de frenos y equilibrios entre las ramas de Gobierno, la independencia del Poder Judicial y por último la duración de funciones de los miembros del Consejo de la Magistratura que es de tres años.

Esto porque Kronawetter fue nombrado por el entonces presidente Mario Abdo Benítez como representante del Ejecutivo ante el CM el 12 de abril de 2023 y por ello, su permanencia en el cargo debió extenderse hasta el 2026.