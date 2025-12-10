Exfuncionaria de Yacyretá se introduce en féretro para exigir reincorporación laboral

La medida se desarrolló frente al portón de ingreso de la Entidad Nacional Yacyretá (EBY). Nélida Caballero afirmó que recurrió a esta acción extrema por la desesperación que atraviesa. Su caso se suma a reclamos similares de otros trabajadores desvinculados.

Caballero dijo que sostiene la medida de fuerza desde hace unos 15 días, acompañada de Cristóbal Caballero, quien cumplía funciones en la planta de tratamiento de agua, y Claudia Ibáñez, ex guardia de seguridad con tres años de antigüedad. La exfuncionaria señaló que decidió reforzar la protesta ante la falta de avances en el diálogo.

Indicó que todos fueron desvinculados sin causa. Aseguró que buscan únicamente recuperar sus puestos. Los manifestantes afirman que la EBY no los recibe desde que iniciaron sus reclamos.

Caballero explicó que hoy se anotaron junto a los pescadores que protestan para solicitar a Yacyretá mayor liberación de agua a través del vertedero Aña Cua. El pedido responde a la necesidad de limpiar el río Paraná de las algas que afectan la pesca y la navegación.

Sin embargo, pese a estar en la lista, la representante del director paraguayo, Luis Benítez, en zona de obras, Alba Ramírez, les impidió ingresar. Esta situación generó mayor tensión en el grupo.

Los afectados denunciaron discriminación. Exigen igualdad de trato en los procesos de atención.

A raíz de la prohibición, Caballero decidió acostarse dentro del féretro ubicado frente al acceso principal, como medida de presión. La exfuncionaria afirmó que llevan dos semanas reclamando pacíficamente para que se les reponga en sus lugares de trabajo.

Señaló que, mientras los pescadores fueron recibidos por la EBY, a ellos no les brindan atención. “Todos somos hijos de Dios y merecemos respeto”, expresó.

Su acción llamó la atención de pobladores y trabajadores del área. El féretro permaneció en el sitio por varias horas.

Por su parte, Cristóbal Ramírez manifestó que su protesta siempre fue pacífica, incluso antes de que iniciaran las movilizaciones de los pescadores. Dijo que habían sido informados de que serían recibidos por representantes de la binacional.

Sin embargo, al llegar al lugar, el personal de seguridad les negó el ingreso. Ante esta situación, decidieron que Caballero se introdujera en el ataúd para simbolizar que se sienten “muertos en vida”.

Consideran que la desvinculación les quitó la posibilidad de sostener a sus familias. Piden una explicación clara por parte de la institución.

Desde Yacyretá indicaron que los reclamos de los pescadores son diferentes a los pedidos de reincorporación laboral de los exfuncionarios. Señalaron que la decisión sobre los desvinculados depende exclusivamente de los directivos de la binacional y afirmaron que la institución evalúa los casos siguiendo criterios internos.

Aseguraron que no existe discriminación hacia los manifestantes. No obstante, los afectados cuestionan la falta de diálogo y solicitan una mesa de conversación que permita aclarar la situación y encontrar una salida justa.