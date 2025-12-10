Linces podrán ser contactados mediante la aplicación del Gobierno

El Gobierno anunció este miércoles que la aplicación “Portal Paraguay”, con la que se accede a los documentos digitales y otros servicios, cuenta con una nueva función: el “Botón Lince”.

Según el Poder Ejecutivo, este botón va a permitir que los ciudadanos envíen un pedido de asistencia inmediata de agentes Linces, en caso de incidentes y emergencias de seguridad.

Asimismo, en su primera fase se dará un funcionamiento en Asunción y el departamento Central.

“A partir de hoy ponemos a disposición de toda la ciudadanía a fin de dar una respuesta más rápida a cualquier tipo de incidentes”, mencionó al respecto el comandante de la Policía Nacional, Carlos Benítez.

Uso del “Botón Lince”

Conforme detalló el número 1 de la Policía, este botón no solo tiene un uso referente a la seguridad, sino también podrá ser utilizado para emergencias generadas por salud u otra situación donde los uniformados también podrían auxiliar.

Por su parte, el ministro del Interior, Enrique Riera, mencionó que esta opción funcionará como un “canal de contacto directo entre el ciudadano y el agente lince” que se encuentre en las cercanías.

De momento, la aplicación Portal Paraguay no muestra ninguna actualización en el sistema operativo Android y al momento de su ingreso, todavía no muestra el ya promocionado “Botón Lince”.

