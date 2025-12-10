Pavo Real II: Alexandre Rodrigues afrontará juicio en Paraguay por estructura narco

La acusación presentada por los fiscales Ingrid Cubilla, Andrés Arriola y Elva Cáceres en contra de Alexandre Rodrigues Gomes, hijo del difunto exdiputado colorado Eulalio “Lalo” Gomes, por un presunto esquema de narcotráfico internacional y lavado de activos, desbaratado con la Operación Pavo Real II; fue admitida en su totalidad por el juez de Garantías Especializado en Crimen Organizado Osmar Legal.

El magistrado resolvió rechazar el incidente de criterio de oportunidad planteado por la defensa de Rodrigues Gomes, quien expresó su intención de “cerrar” su proceso judicial en Paraguay, a fin de acogerse a una extradición simplificada al Brasil y ser juzgado en el vecino país, donde es requerido por presunto narcotráfico y otros hechos vinculados.

Lea más: Pavo Real Py: Alexandre Rodrigues plantea “descomprimir sistema penal” con su extradición al Brasil

Además, Legal resolvió no hacer lugar a los incidentes de nulidad de acusación fiscal, nulidad de la admisión de dicho requerimiento del Ministerio Público y la exclusión de los datos extraídos de la aplicación SKY ECC por supuesta violación de la cadena de custodia de dicha prueba, que también fueron planteados por las abogadas Noelia Núñez y Amanda Silva durante la audiencia preliminar.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Durante la diligencia el acusado Alexandre Rodrigues, quien participó por medios telemáticos desde la Penitenciaría de Máxima Seguridad de Emboscada, hizo uso de palabra y solicitó que se auditen sus cuentas bancarias, en relación a los movimientos y operaciones que realizó, en atención a que según la acusación dichas transacciones forman parte de lavado de activos provenientes del narcotráfico.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Presuntos vínculos de Alexandre Rodrigues con Pavão

En la acusación fiscal se resalta que, mediante informaciones compartidas por autoridades de Brasil, Alexandre Rodrigues estaría vinculado con la organización criminal liderada por el narcotraficante brasileño Jarvis Chimenes Pavão. Esto se basa en datos extraídos de una cuenta vinculada a Luan Pavão Nascimiento (hijo de Jarvis), que contenía conversaciones que guardarían relación con transacciones de compra - venta de bienes inmuebles existentes en el territorio paraguayo.

Lea más: Hijo de Lalo lideró esquema de narcotráfico internacional “de alto volumen”, según MP

Dichos inmuebles formarían parte del patrimonio de la organización criminal y habrían sido adquiridos de manera irregular por Alexandre Rodrigues Gomes y su padre. Una de las propiedades adquiridas es el establecimiento rural denominado “Estancia Negla Poty”, ubicado en el distrito de Bella Vista Norte, en el departamento de Amambay, que pertenecía a Jarvis, y fue adquirido en fecha 21 de mayo de 2020.

El Ministerio Público afirma también que el acusado por narcotráfico, lavado de activos y asociación criminal habría llevado a cabo en forma personal las negociaciones con grupos criminales de otros país para la compra y venta de sustancias ilícitas.

Precisamente, en ese carácter Alexandre Rodrigues viajó a Bolivia entre el 10 y 11 de febrero de 2020. Al mismo lo acompañaron el doleiro fallecido en agosto de 2025, Óscar Daniel Cabreira Pinazo, y otras dos personas más, de quienes se presumen también serían miembros de grupos narcotraficantes.

Lea más: Fiscalía afirma que Alexandre Rodrigues asumió la gestión del tráfico de sustancias

Hijo de Lalo hablaba de matar jueces y fiscales

Graves hechos se revelan en informes técnicos de inteligencia, en torno a mensajes que Alexandre Rodrigues Gomes intercambió a través del sistema SKY ECC con el presunto “pistolero” Anderson Ríos Vilhalva, alias Pepe, cuando este último estaba detenido en la Agrupación Especializada de la Policía Nacional.

El documento se elaboró a partir de los extractos enviados por la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial (Europol) a la Fiscalía. En la audiencia preliminar las representantes de Alexandre Rodrigues Gomes solicitó la exclusión de esta prueba, con el argumento que se violó la cadena de custodia, violando así el derecho a la defensa.

Una de esas conversaciones tiene que ver sobre una presunta intención de matar al entonces fiscal contra el Crimen Organizado Marcelo Pecci. De acuerdo con una captura correspondiente al 17 de setiembre de 2020, el hijo del Lalo Gomes –asociado al pin 67BADE, alias Burberry en la plataforma de mensajería– escribió a Ríos Vilhalva –habilitado con el alias de Brutus y utilizado por Anderson Ríos Vilhalva, alias Pepe– detalles sobre su situación procesal y un posible arreglo para obtener la libertad.

Lea más: Chats revelan intención de matar al fiscal Pecci ya en 2020

“Lo más importante. Ya es un hecho. Esetama” (sic), escribió entonces Rodrigues Gomes a Ríos Vilhalva. Esta comunicación se dio luego de que aparentemente se hicieran reuniones previas para lograr la libertad del supuesto “pistolero”, detenido en el marco de la Operación Alba, desarrollada el 20 de febrero de 2020 y liderada por el entonces fiscal Marcelo Pecci en el marco de la búsqueda de los asesinos del periodista Lourenço “Leo” Veras, hecho ocurrido el 12 de febrero de ese mismo año.