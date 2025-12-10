MNP analizó habitabilidad en las comisarías y esta fue su conclusión

Mediante un estudio técnico realizado junto a la Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte de la Universidad Nacional de Asunción (FADA–UNA), el MNP dio a conocer datos recopilados sobre la habitabilidad en comisarías de Central.

Según la institución, el trabajo constituye el “relevamiento más amplio de los últimos años sobre las condiciones edilicias, de detención y laborales” en 70 comisarías del mencionado departamento.

“Estamos ante un problema estructural que requiere acciones urgentes y coordinadas del Estado”, señaló la comisionada nacional del MNP, Sonia Von Lepel.

Asimismo, advirtió sobre una combinación de espacios reducidos, ventilación deficiente, falta de sanitarios, registros incompletos y estancias prolongadas entre las dependencias policiales.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Enfrentamiento en Lusipar: El MNP pide “respuestas no violentas a los reclamos sociales”

Hallazgos y recomendaciones del MNP

Según el Mecanismo, entre los hallazgos se destacan estos principales puntos:

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Déficit crítico en infraestructura de celdas: el 52,7% de las celdas individuales no alcanza los 6 m² mínimos exigidos, y varias presentan superficies menores a 4 m². También falta de ventilación, iluminación adecuada y sanitarios internos constituye una vulneración directa a la dignidad humana.

Situación especialmente grave para mujeres privadas de libertad: solo 13 de 70 comisarías poseen celdas para mujeres y apenas 3 cumplen con el estándar mínimo de superficie, lo que representa solo el 4,3% del total.

Uso indebido de comisarías como lugares de detención prolongada : el 42,4% de las personas entrevistadas llevaba más de 72 horas detenidas, incluso hasta el punto de 10 a 15 días de permanencia.

Fallas graves en registros, salud y acceso a la defensa: documentación dispersa o almacenada en teléfonos personales.

Condiciones laborales precarias para el personal policial: inmuebles deteriorados, humedades, filtraciones y riesgo eléctrico.

Finalmente, el informe también emitió estas recomendaciones a las instituciones que forman parte del sistema de seguridad y judicial de nuestro país:

Clausura inmediata de celdas menores a 6 m² o con riesgos críticos

Priorización presupuestaria para infraestructura básica y dormitorios para mujeres policías

Cumplimiento obligatorio del estándar de aforo para evitar hacinamiento

Atención médica independiente, registros adecuados y espacios para entrevistas privadas

Control estricto del límite de 72 horas de detención.

Lea más: Caso Reflejo: hallan muerto a un procesado en su celda de PJC