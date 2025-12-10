Nacionales
10 de diciembre de 2025 - 19:46

MNP analizó habitabilidad en las comisarías y esta fue su conclusión

Imagen ilustrativa: una persona encarcelada y esposada.
Imagen ilustrativa: una persona encarcelada y esposada.

El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) presentó un informe que revela la situación de habitabilidad en las comisarías del departamento Central. Según el reporte, las celdas que cumplen con los estándares son minoría.

Por ABC Color

Mediante un estudio técnico realizado junto a la Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte de la Universidad Nacional de Asunción (FADA–UNA), el MNP dio a conocer datos recopilados sobre la habitabilidad en comisarías de Central.

Según la institución, el trabajo constituye el “relevamiento más amplio de los últimos años sobre las condiciones edilicias, de detención y laborales” en 70 comisarías del mencionado departamento.

“Estamos ante un problema estructural que requiere acciones urgentes y coordinadas del Estado”, señaló la comisionada nacional del MNP, Sonia Von Lepel.

Asimismo, advirtió sobre una combinación de espacios reducidos, ventilación deficiente, falta de sanitarios, registros incompletos y estancias prolongadas entre las dependencias policiales.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Enfrentamiento en Lusipar: El MNP pide “respuestas no violentas a los reclamos sociales”

Hallazgos y recomendaciones del MNP

Según el Mecanismo, entre los hallazgos se destacan estos principales puntos:

  • Déficit crítico en infraestructura de celdas: el 52,7% de las celdas individuales no alcanza los 6 m² mínimos exigidos, y varias presentan superficies menores a 4 m². También falta de ventilación, iluminación adecuada y sanitarios internos constituye una vulneración directa a la dignidad humana.
  • Situación especialmente grave para mujeres privadas de libertad: solo 13 de 70 comisarías poseen celdas para mujeres y apenas 3 cumplen con el estándar mínimo de superficie, lo que representa solo el 4,3% del total.
  • Uso indebido de comisarías como lugares de detención prolongada: el 42,4% de las personas entrevistadas llevaba más de 72 horas detenidas, incluso hasta el punto de 10 a 15 días de permanencia.
  • Fallas graves en registros, salud y acceso a la defensa: documentación dispersa o almacenada en teléfonos personales.
  • Condiciones laborales precarias para el personal policial: inmuebles deteriorados, humedades, filtraciones y riesgo eléctrico.

Finalmente, el informe también emitió estas recomendaciones a las instituciones que forman parte del sistema de seguridad y judicial de nuestro país:

  • Clausura inmediata de celdas menores a 6 m² o con riesgos críticos
  • Priorización presupuestaria para infraestructura básica y dormitorios para mujeres policías
  • Cumplimiento obligatorio del estándar de aforo para evitar hacinamiento
  • Atención médica independiente, registros adecuados y espacios para entrevistas privadas
  • Control estricto del límite de 72 horas de detención.

Lea más: Caso Reflejo: hallan muerto a un procesado en su celda de PJC