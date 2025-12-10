Mundial: MEC considera declarar “asuetos educativos”

El viernes pasado se sortearon los grupos de la Copa Mundial de Fútbol 2026, donde la Albirroja enfrentará en la fase inicial al anfitrión Estados Unidos, Australia y el vencedor de uno de los repechajes europeos.

Al día siguiente, se confirmó que los tres partidos de la Selección Paraguaya se disputarán entre la noche y la madrugada en horario local, generando expectativas sobre posibles ajustes en el calendario escolar.

A raíz del horario nocturno de los encuentros, el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) anunció que no será necesario adelantar las vacaciones de invierno del próximo año, como se había planteado antes del sorteo. La competencia mundialista comenzará el 11 de junio de 2026.

Posibles “asuetos educativos” en días de partido

El ministro Luis Ramírez aclaró hoy que, aunque no se moverá todo el calendario escolar, se podrían tomar decisiones puntuales como declarar “asuetos educativos” en algunas jornadas.

“Cada partido es especial y cada día que ocurra un partido se podrá tomar una u otra determinación. El último partido es un jueves a la noche y quizás el viernes podamos decidir qué cosas hacer, pero ya son temas puntuales, no amerita el movimiento de todo un calendario”, explicó.

Ramírez señaló que la implementación de estos asuetos se evaluará de acuerdo con la coyuntura deportiva de la Selección Paraguaya.

La Albirroja, dirigida por Gustavo Alfaro, debutará el viernes 12 de junio a las 22:00, hora local. Su segunda presentación será el sábado 20 de junio a la 01:00, y el tercer partido está programado para el jueves 25 de junio a las 23:00.