Esto dice el MEC sobre posibilidad de adelantar las vacaciones por el Mundial

La idea de adelantar las vacaciones de invierno del 2026 por el Mundial de Fútbol fue mencionada en reiteradas ocasiones, pero según detalló hoy el ministro del MEC, Luis Ramírez, de momento la propuesta es “mantener el calendario como siempre”.

Asimismo, detalló que uno de los partidos será el 12 de junio, que es un feriado, mientras que otro un sábado, por lo que “no hay elementos que nos permitan decir que vamos a tener que adelantar el receso”.

Asimismo, apuntó que “el fútbol no es solo la pelota” y alegó que el evento deportivo puede ser aprovechado en las escuelas como una dinámica social, aprendizaje e intercambio. “Se va generando una comunidad deportiva y el niño va aprendiendo”, agregó.

Al respecto, la Albirroja de Gustavo Alfaro debutará el viernes 12 de junio a las 22:00, hora de nuestro país. La segunda presentación será el sábado 20 de junio a la 01:00 y por último, la tercera está programada para el jueves 25 de junio a las 23:00.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Mundial 2026: Días, horarios y sedes de Paraguay en el Grupo D

MEC sobre licitación para libros

Otro tema del que habló el ministro hace referencia a que la Cámara del Libro de Asunción (CLAP), la Cámara Paraguay del Libro (Capel) y la Academia de Lengua Guaraní, exigieron frenar el proceso de licitación que Itaipú Binacional está realizando para comprar libros pedidos por el MEC.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Según los editorialistas, hay indicios de direccionamiento, como que se piden 17 millones de ejemplares en un solo lote, por US$ 7,3 millones.

Al respecto, aseguró que la cifra mencionada “no es exacta” y este proceso se realiza como “siempre”, por lo que sostuvo que “es un poco injusto lo que se está señalando”.

“La verdad que hay que ponerse un poco del lado de la educación”, concluyó.

Lea más: Editoriales exigen frenar licitación de Itaipú por $7,3 millones para libros del MEC