Preguntas aun sin respuestas tras reunión secreta en Mburuvicha Róga

El abogado Ezequiel Santagada reaccionó a las declaraciones del ministro de la Corte Suprema de Justicia, Eugenio Jiménez Rolón, quien confirmó una reunión con el presidente de la República, Santiago Peña, en Mburuvicha Róga.

Según el magistrado, el encuentro fue solicitado por los propios ministros para tratar asuntos “puramente administrativos”.

Sin embargo, Jiménez Rolón no hizo referencia a la supuesta presencia del titular del Partido Colorado, Horacio Cartes, punto que sigue alimentando la controversia.

En la reunión participaron seis de los nueve ministros de la Corte: César Diésel, presidente de la CSJ; Luis María Benítez; César Garay; Eugenio Jiménez Rolón; Carolina Llanes y Alberto Martínez Simón. Quedaron excluidos Manuel Ramírez Candia, Víctor Ríos y Gustavo Santander.

Las preguntas que siguen abiertas

Desde su cuenta de X, Santagada expresó dudas sobre la versión del ministro. “Dicen que fueron a hablar de temas presupuestarios. Si fue así, ¿por qué fueron de incógnito? ¿Acaso eso no es algo de interés público?”, escribió.

También señaló que la reunión no fue informada en el sitio web de la Corte Suprema ni figuró en la agenda oficial de la Presidencia de la República correspondiente al 3 de diciembre, fecha señalada por uno de los ministros como día del encuentro.

El abogado acompañó su publicación con una captura de la agenda presidencial, en la que no se registra ninguna reunión con ministros de la Corte.

Visitantes sin registro público

Santagada añadió que, según versiones, no habría asistido el ministro de Economía, Carlos Fernández Valdovinos, y que sí habrían estado presentes el expresidente Horacio Cartes, José Alberto Alderete y Eduardo González, aunque nada de esto fue confirmado oficialmente.

“Todo esto lo sabríamos si se hiciera público el registro de visitantes de Mburuvicha Róga”, sostuvo, y recordó que la Procuraduría General de la República se niega a divulgar esa información.

Amparo rechazado para conocer las visitas en Mburuvicha róga

El pasado 5 de diciembre, un Juzgado Penal de Sentencia rechazó una acción de amparo que buscaba liberar los registros de visitantes y los protocolos de seguridad de la residencia presidencial. El fallo se basó en argumentos de seguridad nacional y protección de la intimidad familiar del presidente.

Santagada criticó con ironía los argumentos expuestos en juicio por el encargado de despacho de la Procuraduría, quien advirtió que esa información podría ser utilizada por grupos criminales internacionales e incluso “extraterrestres en platos voladores” para atentar contra el mandatario.

“Resulta que ahora controlar al poder es ser funcional al crimen transnacional”, cuestionó Santagada.

Cerró su reflexión con una pregunta que definió como retórica: ¿El poder judicial va a resolver a favor de hacer públicos los registros de visitantes?