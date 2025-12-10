Ministro de Corte Suprema admite reunión con Peña para cuestiones “administrativas”

En la sesión de hoy de la Corte Suprema de Justicia fue confirmado el reporte de que hace unos días tuvo lugar una reunión entre los ministros de la máxima instancia judicial del país con el presidente Santiago Peña - y supuestamente también con el presidente del Partido Colorado, Horacio Cartes – de la que tres de los nueves ministros llamativamente no participaron y que tuvo lugar días antes de que la mayoría cartista en la Cámara de Diputados aprobara eliminar la rotación de ministros en las circunscripciones judiciales del país.

En la reunión, que tuvo lugar en Mburuvicha Róga, participaron los ministros César Diésel (presidente de la Corte), Luis María Benítez, César Garay, Eugenio Jiménez Rolón, Carolina Llanes y Alberto Martínez Simón. No estuvieron presentes los ministros Manuel Ramírez Candia, Víctor Ríos y Gustavo Santander.

Luego de varios días de rumores sobre la reunión “secreta”, los ministros finalmente se manifestaron hoy sobre el tema.

Reunión sobre temas “puramente administrativos”

El ministro Eugenio Jiménez Rolón lamentó que hayan pasado varios días sin un pronunciamiento de la Corte y admitió que “el silencio alimenta cualquier tipo de imaginación”, pero justificó la demora diciendo que los integrantes de la Corte acordaron pronunciarse sobre “temas de interés” solo en las plenarias.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Advierten que reunión secreta de ministros de Corte con Peña y HC viola equilibrio de poderes

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Afirmó que la reunión con el presidente Peña - no confirmó ni negó explícitamente la presencia de Cartes – fue realizada por pedido de “algunos ministros” de la Corte, entre los que se incluyó y negó que los ministros hayan sido convocados.

“Más de un ministro ha necesitado una reunión como esa para realizar planteamientos que hacen a actuaciones puramente administrativas, a la liberación de recursos para que la Corte pueda seguir cumpliendo sus funciones”, añadió. “Las exigencias de la ciudadanía al Poder Judicial son cada vez mayores y son absolutamente legítimas y justificadas, entre ellas la falta de infraestructura”.

Dijo que él tocó en la reunión la necesidad de fondos para “permitir la prosecución de las obras edilicias en Central y Concepción, donde tenemos instalaciones verdaderamente paupérrimas”, mientras que la ministra Llanes “hizo referencia al plan de caja” y el ministro Garay “a los juzgados del Chaco Boreal”.

Lea más: Diputado cartista dice que no ve irregular que Cartes se reúna con ministros de la Corte

En su alocución, el ministro Jiménez Rolón hizo también referencia a las obras de infraestructura que el Poder Judicial tiene actualmente en curso en distintos puntos del país.

Diputados devolvieron “feudos” a ministros días después de reunión

La reunión de los ministros de la Corte con el presidente Peña despertó recelo principalmente por su proximidad al tratamiento en la Cámara de Diputados de un proyecto de ley – finalmente aprobado - que planteaba la derogación de una ley que establecía que los ministros de la Corte deben rotar periódicamente en las presidencias de las 18 circunscripciones judiciales del país.

Lea más: Ministros de la Corte recuperan sus feudos, tras reunión con Horacio Cartes

La propuesta fue impulsada y aprobada por la mayoría que ostenta el oficialismo cartista en la Cámara Baja, y había sido criticada por suponer la eliminación de una herramienta legal establecida para evitar que ministros se eternicen en distintos feudos jurisdiccionales, una circunstancia que históricamente ha facilitado la corrupción judicial.

El proyecto de ley aún está pendiente de promulgación de parte del Poder Ejecutivo.