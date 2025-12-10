Sindicatos de comuna encarnacena expresan preocupación por notificaciones masivas de rescisión de contratos

Representantes de dos gremios de funcionarios de la Municipalidad de Encarnación reclamaron sobre la incertidumbre que les genera una serie de notificaciones entregadas a todos los funcionarios contratados de la institución. Se trata del Sindicato de Funcionarios Municipales de Encarnación (Sifumen) y el Sindicato de Empleados y Obreros Municipales de Encarnación (Seomenc).

Los asociados a los sindicatos emitieron una nota el pasado 2 de diciembre para solicitar al intendente municipal, Luis Yd (Alianza), que considere la renovación automática de los contratos con excepción de quienes estén sumariados. Además, pidieron que se indemnice a quienes serán desvinculados, con las causales establecidas en las normativas vigentes.

El secretario general de Sifumen, Javier Sotelo, estimó que serían más de 1.200 los afectados, que recibieron una nota de parte del Ejecutivo en la que son avisados de que puede que no se renueven sus contratos. Según la nómina publicada en la página web de la comuna, hasta septiembre contaban con 1.293 contratados.

Por su parte, el secretario general de Seomenc, Aníbal Romero, explicó que esperan reunirse con el intendente para resolver la situación. Detalló que no tienen interés político, sino más bien salvaguardar los derechos de los trabajadores. Indicó que, según la respuesta de la Municipalidad, cada caso será evaluado, pero no son claras las condiciones, afirmó.

Respuesta de la Municipalidad

El intendente municipal contestó el pedido de los agremiados con una nota dirigida a los sindicatos, donde accedió a coordinar una reunión con los gremialistas. En su texto refirió que las notificaciones son un procedimiento administrativo, debido a que cada contrato figura con fecha de finiquito para el 31 de diciembre.

También sostuvo que no responde a intereses políticos o como medida de presión de cara a las elecciones venideras, como fue referido por opositores en el pleno de la Junta Municipal.

Refirió que responde a la implementación de la nueva Ley 7445/25 de la Función Pública y el Servicio Civil, que se encuentra en proceso de implementación en el país.

Según el escrito, serían 1.239 los funcionarios que están siendo notificados, pero que en cada caso se estudiará la posibilidad de renovar el contrato, dependiendo de las necesidades de la comuna.