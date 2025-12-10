Ya venció el plazo prometido, pero la Costanera sigue bloqueada por obras

La calzada de salida del centro de Asunción se ve sumamente afectada por el cierre que se realiza desde hace más de un mes en la avenida Costanera.

En horario pico de salida laboral, se generan importantes congestionamientos y las filas tardan horas en circular. Paralelamente, también se generan cuellos de botellas en las alternativas: Artigas y España.

Lea más: Costanera estará cerrada por 30 días: instan a utilizar calles alternativas

Según la promesa del Ministerio de Obras Públicas, a partir del 10 de noviembre, los trabajos se debían realizar de forma intensiva por 30 días.

No obstante, con frecuencia solo se observan pocos obreros operando durante el día, por lo cual se genera mucha incertidumbre con respecto a la rehabilitación.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Hoy el desvío hacia General Santos ya estaba bloqueado desde la avenida Costanera por estas obras.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

¿Qué están haciendo en la Costanera?

El objetivo principal de la obra es modernizar el sistema de transmisión eléctrica, al tiempo de mejorar la estética urbana y paisajística de la avenida Costanera, facilitar la integración de espacios públicos y brindar soporte técnico a futuras infraestructuras como el Museo de Ciencias del Paraguay.

Lea más: Reportan muchos retrasos en el tránsito por obras en la Costanera

La obra de cableado subterráneo inició con el Tramo 1, en el Parque Lineal sobre la calle Florencio Villamayor, donde se instalaron 2.773 metros de línea.

Actualmente, se avanza con el Tramo 2 que tendrá 2, 7 km de cierre parcial del carril Este de la avenida Costanera de Asunción, desde la rotonda de la Avda. General Santos hasta la rotonda del Puente Héroes del Chaco, con la colocación de líneas de transmisión subterráneas destinadas a conectar las subestaciones Puerto Botánico y Parque Caballero, ambas ubicadas en Asunción.