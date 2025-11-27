Reportan muchos retrasos en el tránsito por obras en la Costanera

Un solo carril está habilitado sobre la avenida Costanera Norte desde General Santos. Eso implica que la cola vehicular se extienda por muchos kilómetros antes de la rotonda.

Esta mañana, los conductores reportaron nuevamente mucha lentitud en el flujo vehicular. El problema genera retrasos en el horario de ingreso laboral de los trabajadores, quienes se ven forzados a salir cada vez más temprano para llegar a tiempo.

¿Hasta cuándo irán los bloqueos?

A partir del pasado 10 de noviembre se inició el cierre del carril de salida de la avenida Costanera Norte, debido a trabajos coordinados entre la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) y el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).

Según el comunicado, el cierre tendrá una duración estimada de 30 días, mientras duren las labores de modernización del sistema de transmisión eléctrica.

Durante el día, solo se bloquea uno de los dos carriles. Mientras que el cierre total de esta parte de la Costanera es desde las 20:00 hasta las 5:00.

La intervención forma parte del proyecto de modernización del sistema eléctrico. El plan incluye la readecuación de cables al paisaje de la Costanera.