27 de noviembre de 2025 - 09:01

Reportan muchos retrasos en el tránsito por obras en la Costanera

Obras de la ANDE en la avenida Costanera de Asunción.
Conductores que circulan a diario por la avenida Costanera de Asunción reportan mucha lentitud en el carril de camino al Puente Héroes del Chaco. Los retrasos se dan por las obras a la altura de la avenida General Santos, que provocan una cola de vehículos que se extiende por varios kilómetros.

Un solo carril está habilitado sobre la avenida Costanera Norte desde General Santos. Eso implica que la cola vehicular se extienda por muchos kilómetros antes de la rotonda.

Esta mañana, los conductores reportaron nuevamente mucha lentitud en el flujo vehicular. El problema genera retrasos en el horario de ingreso laboral de los trabajadores, quienes se ven forzados a salir cada vez más temprano para llegar a tiempo.

La Municipalidad de Asunción informó que el carril de salida de la Costanera Norte permanecerá cerrado

¿Hasta cuándo irán los bloqueos?

A partir del pasado 10 de noviembre se inició el cierre del carril de salida de la avenida Costanera Norte, debido a trabajos coordinados entre la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) y el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).

Según el comunicado, el cierre tendrá una duración estimada de 30 días, mientras duren las labores de modernización del sistema de transmisión eléctrica.

Durante el día, solo se bloquea uno de los dos carriles. Mientras que el cierre total de esta parte de la Costanera es desde las 20:00 hasta las 5:00.

La intervención forma parte del proyecto de modernización del sistema eléctrico. El plan incluye la readecuación de cables al paisaje de la Costanera.