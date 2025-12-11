Independencia: Fiscalía interviene sojal denunciado y avanza en la investigación sobre posibles cultivos dentro del área protegida del Ybytyruzú

La Unidad Penal Especializada en Delitos Ambientales de la Fiscalía de Villarrica llevó a cabo una intervención en un cultivo de soja ubicado en la compañía Santa Catalina, del distrito de Independencia, tras denuncias ciudadanas que alertaban sobre su posible instalación dentro de la Reserva de Recursos Manejados del Ybytyruzú. La diligencia estuvo encabezada por la fiscal Jadiyi Ortiz, quien explicó que la visita tuvo como objetivo precisar la ubicación exacta de la parcela y recabar datos técnicos que permitan determinar si existe un hecho punible ambiental.

La plantación pertenece al agricultor José Domingo Vázquez, quien ya había sido señalado semanas atrás por vecinos de varias compañías de Independencia. En una entrevista con ABC hace unos días, Vázquez aseguró que su parcela —de menos de dos hectáreas— no viola ninguna normativa ambiental, alegando que utiliza poco glifosato y respeta las distancias de protección establecidas por el Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (Senave).

Sin embargo, los pobladores aseguraron que la expansión de la soja en la zona genera preocupación, particularmente porque algunos cultivos se hallarían dentro del perímetro del área protegida o cerca de arroyos, pozos de agua y viviendas.

Los vecinos denunciaron que, en los últimos años, la soja fue ganando terreno en Independencia, tradicionalmente dedicada a la caña dulce y la yerba mate. Aseguraron que algunos cultivos mecanizados ya se encuentran en zonas consideradas sensibles y donde estaría prohibida la agricultura intensiva.

La fiscal Ortiz informó que la intervención en el predio de Vázquez forma parte de un conjunto de diligencias, inspecciones y allanamientos que se vienen realizando en distintos puntos del departamento. Señaló que se encuentran pendientes informes solicitados al Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades), que deberá confirmar mediante georreferenciación si los cultivos se ubican dentro de la reserva o en áreas de amortiguamiento, así como verificar si los productores cuentan con Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) y cumplen con medidas de mitigación.

Hasta el momento, no hay imputados en esta causa, aunque la fiscal aclaró que se investigan varias denuncias relacionadas con cultivos y fumigaciones cercanas a cursos hídricos, viviendas e instituciones educativas en Independencia, General Eugenio A. Garay y Paso Yobái.