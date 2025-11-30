Soja en el Ybytyruzú: Fiscalía analiza denuncias sobre cultivos y fumigaciones en zonas sensibles

La posible instalación de cultivos de soja en zonas sensibles del departamento de Guairá motivó la apertura de diversas causas fiscales. La agente fiscal Jadiyi Ortiz, de la Unidad Especializada en Delitos Medio Ambientales de Villarrica, informó que el Ministerio Público analiza desde hace tiempo varias denuncias provenientes de los distritos de Independencia, General Eugenio Alejandrino Garay y Paso Yobái.

Según explicó, las denuncias se refieren tanto a la presencia de cultivos como a supuestas fumigaciones sin barreras de protección en cercanía de viviendas, cursos hídricos e instituciones educativas, así como a parcelas ubicadas cerca o dentro de la Reserva de Recursos Manejados del Ybytyruzú.

La fiscal señaló que ya se llevaron a cabo constituciones y allanamientos en distintos puntos del departamento, aunque evitó dar detalles por tratarse de procedimientos amparados por la reserva investigativa. Indicó además que se encuentran pendientes informes solicitados al Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades) sobre Evaluaciones de Impacto Ambiental (EIA) y la ubicación georreferenciada de los cultivos.

Uno de los casos recientemente intervenidos corresponde a un predio ubicado en el Área de Amortiguamiento de la Cordillera del Ybytyruzú, en el distrito de Independencia. Ortiz explicó que esta diligencia se realizó en el marco de un conjunto de procedimientos vinculados entre sí.

En otro expediente, se investiga la existencia de un cultivo situado a escasos metros de un arroyo y sin cercos o barreras forestales. De acuerdo con los antecedentes, se trataría de una zona donde existen viviendas cercanas.

Los pobladores de varias comunidades de Independencia realizaron denuncias públicas sobre la expansión de sojales en sectores que consideran próximos o integrados al área protegida. Manifestaron su preocupación por el eventual uso de agroquímicos en lugares cercanos a pozos de agua, caminos y centros educativos.

En la compañía Yroysa, habitantes de la zona reportaron un caso donde la plantación de soja se encuentra a poca distancia de la ruta principal y de un pozo administrado por la junta de saneamiento. Solicitan que se evalúe si existe riesgo de afectación a la calidad del agua.

Por su parte, la Municipalidad de Independencia confirmó haber recibido las denuncias y anunció que solicitará asistencia técnica del Mades para verificar los límites del área protegida y determinar si se registran infracciones ambientales.

El intendente José Resquín explicó que el municipio no cuenta con una ordenanza específica que regule o prohíba el cultivo de soja, pero afirmó que, en caso de comprobarse que los cultivos se encuentran dentro de zonas protegidas, corresponderá aplicar las medidas administrativas disponibles y adherirse a las denuncias que vienen realizando los pobladores.

La fiscal Ortiz aseguró que todas las denuncias presentadas formalmente están en trámite y que los expedientes avanzan conforme se obtienen los informes técnicos requeridos a instituciones como el Mades y el Senave.