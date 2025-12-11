Nacionales
11 de diciembre de 2025 - 17:37

Vecinos de Atyrá en pie de guerra contra orden que habilita conexión de cañerías para pozos

Pobladores de Atyrá se movilizan para evitar la reconexión de tuberías.
Pobladores de Atyrá se movilizan para evitar la reconexión de tuberías.Gentileza

El abogado Víctor Samaniego advirtió que una reciente resolución del Tribunal de Cuentas, que ordena reconectar cañerías para un proyecto inmobiliario en Atyrá, contradice una disposición del MADES y podría generar una fuerte reacción de la ciudadanía, que ya se mantiene en vigilia. La orden es a favor de un emprendimiento inmobiliario en ejecución en la ciudad de San Bernardino que construyó todo un sistema de extracción de aguas profundas en la compañía Sanja Hu del distrito de Atyrá.

Por ABC Color

El abogado Víctor Samaniego, representante legal de pobladores de Atyrá y otras comunidades de Cordillera, alertó sobre una resolución del Tribunal de Cuentas que ordena dar continuidad a la conexión de cañerías de extracción de aguas profundas en la compañía Sanja Hu del distrito de Atyrá, destinada a un emprendimiento inmobiliario con lago artificial en la ciudad de San Bernardino.

Según explicó, la orden fue emitida por un Tribunal de Cuentas y dispone la reconexión inmediata de un tramo de la cañería, incluso con acompañamiento de la Policía Nacional, pese a que el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES) prohibió expresamente la extracción de agua.

Medidas contradictorias entre el MADES y el Tribunal

Samaniego señaló que existe una contradicción directa entre las decisiones de las autoridades. Por un lado, la Municipalidad y el MADES dispusieron la inhabilitación de los pozos de las empresas Petrohue Real Estate S.A. y Highland Lagoon, y ordenaron el cese de la extracción por uso indiscriminado de recursos hídricos.

Por otro lado, el Tribunal de Cuentas otorgó una medida cautelar a favor de la empresa promotora y ordenó restablecer la conexión de la cañería.

El abogado recordó que el MADES emitió la Resolución 1097/2025, en la que confirma que las perforaciones no cuentan con declaración de impacto ambiental y advierte sobre un posible daño grave al acuífero que abastece a varias comunidades de Cordillera, entre ellas Atyrá, Caacupé, Tobati y zonas aledañas.

Aun así, la orden judicial autoriza completar la conexión de un sistema de aducción de casi nueve kilómetros.

Vigilia ciudadana y posible reacción social

Samaniego afirmó que la comunidad se mantiene en vigilia permanente en la zona donde se prevé ejecutar la reconexión y advirtió que la medida podría provocar una reacción ciudadana.

“La gente está expectante. No sabemos cómo va a reaccionar cuando llegue la Policía Nacional para cumplir la orden”, expresó. Recordó que los vecinos llevan más de un año de movilizaciones y reclamos ante distintas instituciones del Estado.

El representante legal informó que los pobladores solicitaron el levantamiento de la medida cautelar y recurrieron al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados para que se revise la actuación de los jueces intervinientes. También cuestionó que la orden se haya emitido pese a una recusación presentada contra los magistrados y a la vigencia de la resolución ambiental.