Vecinos se oponen a la ampliación de un cementerio en Guajayvi

Sobre el tema, la señora Sirley Romero, una de las vecinas del barrio San Blas donde se encuentra instalado el cementerio que administra la Municipalidad, señaló que la gente que vive en los alrededores del predio ya no quiere que se siga utilizando el sitio para la inhumación de los difuntos, atendiendo la proximidad de las casas de los moradores.

Enfatizó que en vez de hacer un gasto inapropiado por las mejoras del recinto, bien se puede comprar un terreno más alejado del centro urbano, ya que el antiguo cementerio se encuentra lleno y se necesita de un área de mayor dimensión y no de un espacio pequeño como el que se está queriendo mejorar.

“Como vecinos de este barrio pedimos a las autoridades del municipio, especialmente al ejecutivo de la comuna, Álvaro Saldívar, ver un terreno más grande en otro sector de la ciudad para evitar la reacción de los vecinos que ya no aceptan que el cementerio siga operando en medio de la vecindad”, agregó.

Ya no hay lugar para entierro

Al respecto, el ejecutivo municipal manifestó que los responsables de la comuna están haciendo todo lo posible para paliar la difícil situación en que se encuentra el camposanto principal de Guajayvi, teniendo en cuenta que ahora mismo ya no hay espacio físico para enterrar a la gente que fallece, por lo que la única manera de dar una salida al caso es con la ampliación del antiguo cementerio.

Aprobación del Mades

Mencionó, además, que el proyecto de la extensión del camposanto de la ciudad cuenta con la aprobación del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades), así como de la Junta Municipal de este periodo. Enfatizó que toda la población conoce el problema de la falta de lugar para enterrar a los muertos, siendo una de las pocas alternativas trabajar por la ampliación del antiguo predio, mientras se encuentra un terreno más grande en algún punto de la ciudad.

En otro momento, comentó que hay un predio más alejado del casco urbano que antiguamente se había utilizado como cementerio, pero que posteriormente fue inhabilitado por no contar con la habilitación correspondiente. Añadió que, si no se llega a un acuerdo con los vecinos del barrio San Blas que se oponen a la extensión del camposanto del lugar, se estará viendo qué otra salida se da a este inconveniente.