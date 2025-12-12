Encarnación trabaja para activar vuelos internacionales turísticos

Tras convertir su aeropuerto en internacional, la Municipalidad de Encarnación está impulsando una serie de gestiones para que el aeropuerto municipal deje de operar como internacional “por requerimiento” y pase a ser una terminal aérea internacional permanente, según señaló el jefe de Gabinete municipal, Federico Ubeda. Recordó que por ello ya se firmó un convenio con la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC).

Según Ubeda, la transferencia del aeropuerto a la Dinac permitirá inversiones de varios millones de dólares orientadas a modernizar la terminal y adecuarla a los estándares necesarios para operar vuelos internacionales en forma continua. La medida busca sostener y ampliar la conectividad aérea que la ciudad experimentó durante el Mundial de Rally, cuando la aerolínea FlyBondi operó temporalmente la ruta Buenos Aires–Encarnación.

Vuelos Buenos Aires–Encarnación podrían reactivarse este verano

Ubeda confirmó que, conforme a conversaciones mantenidas entre el municipio y la DINAC, el itinerario Buenos Aires–Encarnación “estaría reactivándose en este verano”. No obstante, resaltó que la decisión final depende de la autoridad aeronáutica y de las aerolíneas involucradas.

El jefe de Gabinete recordó que la gestión comercial ya está totalmente a cargo de la DINAC, mientras que el municipio dispone de hectáreas dentro del predio aeroportuario que pueden ser utilizadas por firmas interesadas en invertir en hangares u otros servicios.

Itinerarios y nuevas aerolíneas

El municipio también prevé nuevas conversaciones con organismos nacionales para analizar otros posibles itinerarios. Según Ubeda, existe expectativa sobre la posibilidad de que Pananair retome operaciones.

Asimismo, Ubeda destacó que el tráfico de vuelos tipo taxi entre Asunción y Encarnación es “muy frecuente”, lo que demuestra la demanda existente y respalda el objetivo de consolidar la ciudad como un centro logístico aéreo.

Ubeda señaló que tras la pandemia no siempre es posible destinar recursos presupuestarios municipales para garantizar paquetes de ocupación. Por ello, argumentó, buscan alianzas con cámaras de comercio y sectores productivos que necesitan este servicio aéreo por razones de tiempo y logística, lo que podría ayudar a asegurar la viabilidad de los vuelos.

Así también, destacó que para Encarnación, contar con un aeropuerto internacional operativo todo el año es una pieza central en el plan de desarrollo turístico.