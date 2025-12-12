Recomendaciones para circular seguro en días de lluvia

Gran parte del territorio nacional se encuentra con lluvias y tormentas eléctricas, en la mañana de este viernes, como lo anunció Meteorología. Se insta a los conductores a tener mayor cuidado.
Lo fundamental es reducir la velocidad, aumentar la distancia de seguridad y verificar el estado del vehículo.
La precaución es clave, ya que la calzada se vuelve resbaladiza y la visibilidad disminuye.
Recomendaciones clave
- Reducir la velocidad: circular a una velocidad menor a la permitida otorga más control sobre el vehículo y un mayor tiempo de reacción ante imprevistos.
- Aumentar la distancia de seguridad: la distancia de frenado es mayor en superficies mojadas, por lo que se debe dejar más espacio entre un auto y el que precede.
- Encender las luces bajas: esto mejora la visibilidad para los demás conductores, incluso durante el día. No usar las luces altas, ya que su reflejo en el agua puede empeorar la visión.
- Evitar maniobras bruscas: conducir con suavidad, evitando frenadas fuertes o cambios repentinos de carril o dirección para prevenir la pérdida de control o el aquaplaning.
- Cuidado con el aquaplaning: Procura evitar los charcos grandes. Si pasas por uno, sujeta firmemente el volante y no frenes bruscamente; desacelera suavemente hasta recuperar la tracción.
- Verificar el estado del vehículo: antes de salir, asegurarse de que los neumáticos tengan suficiente profundidad de dibujo (al menos 2.5 mm es recomendable) y la presión adecuada. También comprobar que los limpiaparabrisas funcionen correctamente.
- Prestar máxima atención: evitar distracciones y mantenerse concentrado en el camino y el entorno, incluyendo a los peatones y otros conductores.
- Circular por los carriles centrales (si es posible): en rutas con varios carriles, los centrales suelen acumular menos agua.
- No salpicar a los peatones: en Asunción, salpicar a peatones es considerado una falta grave y puede ser sancionado con multas.