Nacionales
12 de diciembre de 2025 - 09:53

Recomendaciones para circular seguro en días de lluvia

Recomiendan reducir la velocidad, aumentar la distancia y verificar el estado del vehículo, en días de lluvia.
Los días de lluvia son complicados en nuestro país, donde la infraestructura de las calles no se encuentran en condiciones. Acumulación de agua, baches, desborde de arroyos y falta de barandas en sitios peligroso, son sólo algunos de los problemas que se presentan. En esta nota te contamos algunas recomendaciones.

Por ABC Color

Gran parte del territorio nacional se encuentra con lluvias y tormentas eléctricas, en la mañana de este viernes, como lo anunció Meteorología. Se insta a los conductores a tener mayor cuidado.

Lo fundamental es reducir la velocidad, aumentar la distancia de seguridad y verificar el estado del vehículo.

La precaución es clave, ya que la calzada se vuelve resbaladiza y la visibilidad disminuye.

Recomendaciones clave

  • Reducir la velocidad: circular a una velocidad menor a la permitida otorga más control sobre el vehículo y un mayor tiempo de reacción ante imprevistos.
  • Aumentar la distancia de seguridad: la distancia de frenado es mayor en superficies mojadas, por lo que se debe dejar más espacio entre un auto y el que precede.
  • Encender las luces bajas: esto mejora la visibilidad para los demás conductores, incluso durante el día. No usar las luces altas, ya que su reflejo en el agua puede empeorar la visión.
  • Evitar maniobras bruscas: conducir con suavidad, evitando frenadas fuertes o cambios repentinos de carril o dirección para prevenir la pérdida de control o el aquaplaning.
  • Cuidado con el aquaplaning: Procura evitar los charcos grandes. Si pasas por uno, sujeta firmemente el volante y no frenes bruscamente; desacelera suavemente hasta recuperar la tracción.
  • Verificar el estado del vehículo: antes de salir, asegurarse de que los neumáticos tengan suficiente profundidad de dibujo (al menos 2.5 mm es recomendable) y la presión adecuada. También comprobar que los limpiaparabrisas funcionen correctamente.
  • Prestar máxima atención: evitar distracciones y mantenerse concentrado en el camino y el entorno, incluyendo a los peatones y otros conductores.
  • Circular por los carriles centrales (si es posible): en rutas con varios carriles, los centrales suelen acumular menos agua.
  • No salpicar a los peatones: en Asunción, salpicar a peatones es considerado una falta grave y puede ser sancionado con multas.