Recomendaciones para circular seguro en días de lluvia

Gran parte del territorio nacional se encuentra con lluvias y tormentas eléctricas, en la mañana de este viernes, como lo anunció Meteorología. Se insta a los conductores a tener mayor cuidado.

Lo fundamental es reducir la velocidad, aumentar la distancia de seguridad y verificar el estado del vehículo.

La precaución es clave, ya que la calzada se vuelve resbaladiza y la visibilidad disminuye.

Recomendaciones clave