Refuerzan seguridad en sucursales del BNF ante aumento de circulación de dinero

El jefe de Comisaría, Félix Mora, explicó que la decisión fue tomada tras una reunión con responsables de diferentes dependencias policiales del departamento, encabezada por la jefa principal Mirtha Ramos, directora de Policía de Misiones.

En el encuentro se dispuso a reforzar la seguridad en todas las sucursales del BNF. Las tareas forman parte del operativo Año Paha que será lanzado en los próximos días.

Este plan contempla mayor presencia policial en zonas comerciales. También se intensificará la coordinación entre unidades operativas.

Además del resguardo a entidades bancarias, la Policía incrementará la vigilancia en locales comerciales y puntos con alta circulación de dinero. Los agentes realizarán controles aleatorios a personas y vehículos, con el acompañamiento del Grupo Lince.

Se insta a la ciudadanía a portar sus documentos y a colaborar con los retenes policiales. Según Mora, los controles tienen un fin exclusivamente preventivo. “Lo que buscamos es brindar seguridad a la población trabajadora”, expresó el uniformado.

Desde la institución policial recuerdan que estas acciones son habituales en esta época del año, cuando aumenta la actividad comercial y financiera. Afirman que la visibilidad del patrullaje contribuye a disuadir hechos punibles.

Asimismo, insisten en que la cooperación ciudadana es clave para el éxito del operativo.

La Policía anunció que las intervenciones continuarán mientras se mantenga el movimiento económico propio de fin de año. Las autoridades evaluarán diariamente los resultados para ajustar las estrategias según la necesidad.

