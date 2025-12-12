Sordomudos denuncian discriminación en concurso docente y judicializan el caso

Tres docentes sordomudos se presentaron ayer al concurso para el banco de datos del departamento de Caaguazú, encontrándose con la sorpresa de que el MEC no puso a disposición un intérprete para acompañar la evaluación. Además, la hoja de examen no estaba adaptada a la gramática utilizada por la comunidad sorda.

La coordinadora del Departamento de Educación de la Asociación de Sordomudos de Coronel Oviedo, Rut Ocampos, manifestó que antes del concurso solicitaron al MEC la presencia de intérpretes, a fin de facilitar la comprensión de los ítems de evaluación. Sin embargo, el día del examen se encontraron con que no se previó ningún espacio ni apoyo para los postulantes con discapacidad auditiva.

Los postulantes incluso fueron ubicados en pasillos o bajo árboles, soportando el intenso calor, y con solo dos horas para desarrollar la prueba, pese a que las personas sordomudas requieren casi el doble de tiempo para interpretar un texto y tomar decisiones, según señaló Ocampos.

Añadió que la Asociación de Sordos propuso un intérprete, pero que solo le permitieron acercarse a los postulantes unos segundos, bajo el argumento de que podría ayudarlos a resolver las respuestas.

Ante la situación, la asociación presentó un amparo judicial para que los afectados sean nuevamente evaluados, esta vez en un ambiente adecuado, con intérprete y con un examen adaptado al sistema de comunicación de los educadores sordomudos.

Por su parte, la directora de Concursos del MEC, Claudia Ferreira, aseguró desconocer la denuncia realizada por la Asociación de Sordomudos y sostuvo que “se previó todas las situaciones que pudieran presentarse durante la evaluación docente”. Indicó además que un postulante solicitó apartarse del grupo y fue derivado a una sala de contingencia para continuar la evaluación. Agregó que, si el caso fue judicializado, la dirección de asesoría jurídica del MEC se encargará del proceso.