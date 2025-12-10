Director de Clínicas denuncia “terrorismo sanitario” tras entrega de medicamento vencido a paciente

El director del Hospital de Clínicas de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), Dr. Jorge Giubi, reaccionó a la denuncia realizada por médicos del centro asistencial sobre la provisión de medicamento vencido, al menos a un paciente en estado crítico, internado en terapia intensiva.

El caso tomó relevancia luego de que la doctora Débora Núñez, médica intensivista pediátrica, informara que recibió un fármaco vencido destinado a un niño con cáncer, internado en la Unidad de Terapia Intensiva. El medicamento en cuestión es Enoxaparina sódica 80 mg/0,8 ml, utilizado para prevenir trombosis.

La denuncia se da pocos días después de que la Contraloría General de la República detectara insumos y medicamentos vencidos por un valor superior a G. 2.207 millones en la farmacia y depósitos del Hospital de Clínicas, durante una auditoría al centro asistencial que depende de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNA.

Giubi aseguró que, tras el informe de la Contraloría, se tomaron medidas inmediatas, incluyendo la segregación total de los medicamentos vencidos en un depósito de cuarentena, aislado del área de expendio.

“Ese lote ya no existía en farmacia”

El director sostuvo que el medicamento denunciado no pudo haber salido de la farmacia institucional. Explicó que el lote cuestionado, con vencimiento en septiembre de 2025, ya había sido utilizado en su totalidad en agosto del mismo año y que existen registros completos de su salida.

“No tenemos documentación que certifique que ese medicamento haya estado dentro de la farmacia”, afirmó. Señaló además que se abrió una investigación interna para determinar cómo apareció el fármaco en el servicio clínico.

Giubi calificó la situación como “gravísima” y afirmó que se trata de un intento deliberado de desprestigio institucional, incluso a costa de la vida de los pacientes.

“Estamos frente a un terrorismo sanitario. Hay funcionarios desleales que estarían introduciendo medicamentos fuera de la cadena de custodia”, denunció. Añadió que este tipo de hechos ya tuvo antecedentes dentro del hospital y que se pondrá el caso en manos del Ministerio Público.

Incluso mencionó que una funcionaria habría recibido presiones y ofrecimientos de dinero para declarar contra las autoridades, lo que también será denunciado ante la Fiscalía.

Investigación en curso y nuevas medidas

El director de Clínicas aseguró que actualmente no existen medicamentos vencidos ni en depósitos ni en áreas de expendio. Informó además que se implementó una nueva jefatura en la farmacia y que se avanza en la informatización completa de los procesos para garantizar la trazabilidad de los fármacos.

“Vamos a llegar a los responsables y exigir las medidas más drásticas. No vamos a tolerar que se juegue con la vida de los pacientes”, afirmó.

La denuncia formal ante la Fiscalía será presentada en los próximos días, una vez concluidas las diligencias internas y la recolección de documentación. El caso sigue en investigación.