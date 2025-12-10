Denuncia: Clínicas da fármacos vencidos a pacientes, ignorando advertencia de Contraloría

La crisis por la mala gestión de insumos y medicamentos en el Hospital de Clínicas se agudiza. La doctora Débora Núñez, médica intensivista pediátrica en el hospital escuela que depende de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), denunció haber recibido fármacos vencidos destinados a un niño diagnosticado con cáncer e internado, en delicado estado, en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI).

La provisión irregular ocurrió pese a que el hospital está bajo la lupa de la Contraloría General de la República (CGR), que en noviembre último reveló la detección de G. 2.207 millones en medicamentos e insumos expirados, en la farmacia y los depósitos del hospital.

La doctora Núñez contó a ABC que la provisión de los fármacos, que vencieron en septiembre pasado, ocurrió hace una semana. Se trata de anticoagulantes, para evitar la trombosis en el niño internado. El personal de enfermería, atento tras la fiscalización de la CGR, detectó la irregularidad.

“Gracias a que mi equipo siempre está controlando todo, Enfermería se da cuenta y me avisa para reclamar. Cuando hago el reclamo, lo único que me dicen es que hay nueva jefa de farmacia, que tal vez ella cometió el error. Pero cómo es que con una nueva jefa de farmacia siguen ocurriendo los mismos errores”, lamentó la doctora.

“Se burlan de la Contraloría y de los pacientes graves”

La doctora Núñez realizó el primer reclamo verbalmente y luego remitió una nota formal, fechada el 4 de diciembre, dirigida a los encargados de la farmacia.

“Después de las observaciones que hace la Contraloría, hubieran estado más atentos en la farmacia, pero se burlan de la Contraloría y de los pacientes graves” exclamó, lamentando que el desorden, que incluye depósitos no autorizados por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (Dinavisa), ponga en riesgo constante a niños en cuidados intensivos.

La doctora advirtió que cualquier insumo, incluso una jeringa, pierde su esterilización y efectividad al caducar, insistiendo en que cada paciente, niño o adulto, se merece el mejor tratamiento. “No pueden darme un medicamento vencido para un niño en terapia intensiva con un problema oncológico grave; para un paciente que tiene un tumor, que está siendo tratado y ya se operó varias veces, con problemas del sistema nervioso central”, expresó.

Núñez lamentó la situación y dijo que hasta es probable que se hayan aplicado fármacos vencidos que pasaron desapercibos, ya que recién ahora, tras la fiscalización de la Contraloría, el personal de enfermería y los médicos, están más atentos al posible vencimiento de los fármacos.

Hospital de Clínicas, “lleno de gente corrupta”

A la problemática de los fármacos vencidos se suma la constante falta de insumos y medicamentos esenciales, que obliga a los familiares a afrontar gastos adicionales. “Es constante, es algo de todo el tiempo, faltan muchos medicamentos”, afirmó la intensivista.

La doctora Núñez contó que en una oportunidad, primero pidió información sobre la disponibilidad de ciertos antibióticos y a partir de eso emitió una receta. Pero cuando los padres fueron a pedir esos medicamentos, en la farmacia interna se los negaron, diciéndoles que esos fármacos estaban “destinados solo para ciertos tipos de pacientes”.

“Sinceramente no me importa ni siquiera quedarme sin trabajo, porque ya es el colmo. El Hospital de Clínicas fue mi hospital formador, le tengo un cariño enorme, pero está lleno de gente corrupta, se están haciendo cosas muy graves”, expresó Núñez.

Pedido de auditoría

Ante la insostenible situación, la doctora Núñez presentó este martes 9 de diciembre, a la Dirección General de Clínicas, un pedido formal de auditoría a la farmacia del hospital.

Contó, sin embargo, que cuando quiso impulsar la fiscalización, se encontró con que el plantel completo del Departamento de Auditoría Médica del Hospital de Clínicas está de vacaciones, pese a que se trata de un momento en que es vital auditar la farmacia y poner fin al descontrol que ya costó al Estado más de G 2.207 millones.

La nota de Núñez, enviada por correo electrónico, recibió respuesta el mismo día. Firmado por el doctor Jorge Giubi, director general del Hospital de Clínicas, el documento dice que ya existe una auditoría abierta. No obstante, no se responde cómo fue que se entregó un medicamento vencido, pese a existir una auditoria en marcha.