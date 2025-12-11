Clínicas: chats y documentos desmienten versión oficial sobre medicina vencida

El Hospital de Clínicas se encuentra en el ojo de la tormenta tras la denuncia de la entrega de un medicamento vencido destinado a un niño con diagnóstico delicado, internado en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI). El grave caso se da a pocos días de que la Contraloría General de la República (CGR) revelara una pérdida de más de G. 2.207 millones en insumos y fármacos caducados.

El doctor Jorge Giubi, director del Hospital de Clínicas, calificó el incidente de “gravísimo”, atribuyendo el problema a “funcionarios desleales” que buscan un “terrorismo sanitario” y el desprestigio institucional.

El médico dijo también, que el fármaco anticoagulante Enoxaparina, utilizado para evitar la trombosis venosa, no pudo haber salido de la farmacia interna del hospital, aseverando que el lote cuestionado, con vencimiento de septiembre de 2025, ya fue utilizado en su totalidad en agosto, es decir un mes antes del vencimiento.

Sin embargo, los documentos y mensajes internos contradicen la versión oficial de Giubi y el comunicado emitido esta mañana por el Hospital de Clínicas, poniendo en tela de juicio la transparencia y la cadena de custodia de los medicamentos en el principal centro formador del país.

La versión oficial: “terrorismo sanitario” y “funcionarios desleales”

En declaraciones a ABC, el doctor Jorge Giubi aseguró que la presencia del fármaco vencido en la cadena de dispensación es un acto deliberado. “Estamos frente a un terrorismo sanitario. Hay funcionarios desleales que estarían introduciendo medicamentos fuera de la cadena de custodia”, afirmó Giubi. Además aseguró que “no tenemos documentación que certifique que ese medicamento haya estado dentro de la farmacia”.

El director informó que se inició una auditoría interna, se dispuso una nueva jefatura en la farmacia y que el caso será denunciado ante el Ministerio Público, prometiendo llegar a los responsables con las medidas “más drásticas”.

La verdad documentada

La versión oficial de las autoridades choca de frente con las pruebas presentadas por la doctora Débora Núñez, médica intensivista pediátrica, quien reportó la irregularidad verbalmente y vía mensajes de texto a las autoridades competentes, y además, formalizó el reclamo a través de notas.

La primera nota dirigida a la Farmacia del Hospital de Clínicas, en la que notifica de los fármacos vencidos y se pide el cambio, fue presentada el 4 de diciembre, en el mismo día que se retiró la medicina de la Farmacia y, la segunda, en la que Núñez solicita una auditoría a la Farmacia, fue remitida el 9 de diciembre al Departamento de Auditoría Médica.

La respuesta inicial de las autoridades hospitalarias al reclamo de Núñez tampoco coincide con la postura actual. La nota en que Giubi responde al pedido de auditoría a la Farmacia, simplemente establece que ya existe una auditoría abierta, sin negar en ese momento que el producto haya salido de la farmacia o culpando a “funcionarios desleales”.

La prueba irrefutable de despacho de medicamento

En un comunicado emitido hoy por el Hospital de Clínicas, se indica que el vencimiento del fármaco fue detectado en “controles rutinarios” y, que el hallazgo impidió que el producto fuera dispensado. Además, aseguran que el hecho fue denunciado de inmediato conforme a los protocolos institucionales de seguridad y a la normativa sanitaria vigente.

Un punto crucial que desmantela la narrativa oficial es el mecanismo de entrega de medicamentos utilizado en el Hospital de Clínicas, ya que es el médico tratante quien entrega la receta a los padres, para que estos procedan al retiro en farmacia interna. En ventanilla, los responsables de la farmacia entregan lo solicitado, con una copia del documento de solicitud.

Esto significa que sí existe documentación que certifica que el medicamento vencido fue dispensado y salió de la farmacia institucional, contrariamente a lo afirmado por el director Giubi.

El comunicado oficial vs. los hechos

El comunicado emitido por el Hospital de Clínicas esta mañana intenta atribuir el hallazgo a los “controles rutinarios” del personal de Enfermería, asegurando que esto impidió que el producto fuera “dispensado” y que fue “denunciado de inmediato” por el hospital.

La realidad, sin embargo, es otra:

El medicamento vencido sí fue dispensado y entregado a los padres por la farmacia para ser llevado a sala UTI.

La caducidad fue detectada por el personal de Enfermería cuando la droga ya estaba en proceso de ser administrada, y la denuncia formal y documentada la realizó la doctora Débora Núñez, no las autoridades del hospital.

El comunicado del hospital resalta también que el personal de Farmacia tiene la “obligación legal y funcional de verificar la vigencia, calidad y aptitud de todo medicamento,” una norma que claramente fue incumplida al entregar el fármaco vencido sin el mínimo control.

A esto se suma que existen chats que prueban que las autoridades del Hospital de Clínicas minimizaron los hechos y sí estaban en conocimiento de que el medicamento fue dispensado de la farmacia. Uno de estos chats, muestra cómo el doctor Manuel Bernal, vicedirector de Servicios Generales, indica a la doctora Núñez enviar de vuelta la medicina a la farmacia, acompañado de una nota.

Mientras, el director Giubi asegura que, tras el informe de la CGR, “no existen medicamentos vencidos ni en depósitos ni en áreas de expendio”, la entrega de la Enoxaparina vencida para un paciente crítico demuestra que las fallas persisten y necesitan de una rigurosa investigación.