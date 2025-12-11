Estas líneas de buses ofrecerán “transbordo gratuito”, según Cetrapam

Según Cetrapam, las líneas involucradas en esta primera etapa del “transbordo gratuito” son las operadas por las empresas San Lorenzana S.A. y Ñanduti S.R.L. y este beneficio comenzará a ser aplicado desde el 15 de diciembre próximo.

Al respecto, detallan que el procedimiento para acceder a este servicio se da con una validación de la tarjeta del billetaje en cualquiera de las empresas designadas, es decir, si el usuario sube a un bus de una de las firmas y luego realiza otra validación de la tarjeta dentro de un plazo de 120 minutos en la otra, el pasaje correspondiente al segundo viaje será registrado como gratuito.

Asimismo, aseguran que la aplicación del beneficio es bidireccional, operando en ambos sentidos de la conexión entre las líneas.

Por otra parte, la “línea con transbordo” se refiere al permiso otorgado al pasajero para utilizar un segundo medio de transporte público, dentro de un sistema o red definida, sin que tenga que volver a realizar un pago de pasaje.

