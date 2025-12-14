Sarampión: 11 semanas sin nuevos casos, pero insisten en completar la vacunación infantil

Tras más de dos meses sin nuevos afectados, las autoridades de Salud informaron que el país se mantiene sin nuevos casos de sarampión. Actualmente, continúan bajo investigación tres personas con sospecha de la enfermedad: dos en el departamento de San Pedro y una en Asunción.

Los casos confirmados hasta ahora corresponden a personas de entre 3 meses y 54 años. Según los reportes oficiales, ninguno de los pacientes requirió internación en terapia intensiva y no se registraron fallecimientos a causa del sarampión.

Vacunación: clave para evitar nuevos brotes

Desde Salud Pública recalcan que acceder a la vacunación y completar el esquema es fundamental para reducir el riesgo de contagio. La vacuna contra el sarampión es segura, gratuita y constituye la principal herramienta para prevenir la propagación del virus.

En ese marco, continúan las acciones de control y respuesta en San Pedro, Asunción y el departamento Central. Las tareas incluyen la intensificación de la vacunación en distritos de Central y barrios de Asunción, además de la búsqueda activa de casos sospechosos de sarampión y rubéola.

Las autoridades recuerdan que cuando una parte importante de la población no está vacunada, el virus puede circular y propagarse con facilidad. Por ello, se insiste en la inmunización oportuna y en completar el esquema regular, que contempla una primera dosis a los 12 meses de vida y una segunda a los 18 meses.

Recordatorios por WhatsApp

En ese contexto, a nivel país, se implementó un sistema automatizado de recordatorios vía WhatsApp dirigido a madres, padres y tutores. Los mensajes, personalizados según el Registro de Vacunación Electrónico (RVE), informan sobre las dosis pendientes de la vacuna contra el sarampión y buscan fortalecer la adherencia al esquema infantil.

Esta estrategia permite reducir brechas en el acceso a la vacunación y acerca a las familias a los servicios de salud, posicionando a Paraguay como referente regional en el uso de herramientas digitales para aumentar coberturas y prevenir brotes.

Avances en la cobertura de vacunación

Los datos oficiales muestran un aumento significativo en la aplicación de dosis en los últimos meses:

San Pedro: entre enero y la semana epidemiológica 49 se aplicaron 28.266 dosis, con un incremento del 73% en los últimos cuatro meses.

Central: se administraron 91.611 dosis en el mismo periodo, con un aumento del 55,1%.

Asunción: se aplicaron 33.909 dosis, lo que representa un incremento del 57,2%.

Qué es el sarampión y cuáles son los síntomas

El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa que puede ser grave e incluso mortal. Se transmite a través de microgotas expulsadas al hablar, toser o estornudar, las cuales pueden permanecer suspendidas en el aire hasta dos horas.

Ante síntomas como fiebre y erupciones en la piel que se extienden por todo el cuerpo, se recomienda acudir de inmediato a un centro de salud, utilizar tapabocas y reforzar medidas de higiene como el lavado frecuente de manos. El cuadro puede incluir además tos, conjuntivitis y secreción nasal.