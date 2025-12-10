Reforma del transporte público va a “romper el monopolio”, según ministra

Este miércoles, la Cámara de Senadores sancionó la versión de Diputados del proyecto de Ley que establece la rectoría del transporte público, moderniza el sistema metropolitano de pasajeros y redefine el marco regulatorio del servicio.

Al respecto, la ministra del MOPC, Claudia Centurión, destacó la aprobación por parte de la Cámara Alta y detalló que tiene esperanzas que la propuesta pronto sea promulgada por el presidente Santiago Peña.

“En ningún caso se alteró el espíritu de la ley; al contrario, se hicieron aportes muy importantes en la versión de Diputados", detalló la funcionaria.

Asimismo, precisó que una vez decretado por Peña, la reforma avanzará con la licitación de las primeras unidades funcionales y la compra de una nueva flota de buses.

Reforma para “romper” el monopolio

Sobre la reforma en sí, Centurión aseguró que su objetivo principal "romper el monopolio" que hoy ejercen los empresarios y gremios del transporte, ya que en el sistema actual, un empresario posee las flotas, los choferes y el itinerario.

Por esto último, la propuesta del MOPC plantea una separación con la adquisición de los buses que serían nuevos y rondarían las 800 unidades.

