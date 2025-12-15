Expo Ao Po’i: maestras artesanas y alumnas exhiben trabajos y apuestan a la transmisión del legado textil en Yataity

La Expo Ao Po’i, que se lleva a cabo en la plaza General Roa de la ciudad de Yataity, reúne a artesanas locales que exhiben una amplia variedad de productos textiles confeccionados a mano. Entre los stands se pueden encontrar prendas de vestir para hombres, mujeres y niños, tanto de uso cotidiano como de gala, además de artículos para el hogar elaborados con técnicas tradicionales.

En el evento no solo expone productos terminados, sino también el trabajo de formación que se realiza en torno al ao po’i, con la participación de maestras artesanas y sus alumnas, quienes representan a la nueva generación encargada de preservar y transmitir este saber ancestral.

Entre las expositoras se encuentra Eusebia Garcete, maestra artesana certificada, quien cuenta con un telar rústico propio y trabaja con hilos de algodón orgánico producido en su huerta. En su espacio también participan dos de sus alumnas, Raquel Meaurio y Mabel Martínez, quienes exhiben por primera vez prendas elaboradas durante su proceso de capacitación.

Raquel y Mabel provienen de familias dedicadas históricamente a la artesanía. Ambas señalaron que, desde pequeñas, se les inculcó el valor del ao po’i como una expresión cultural que debe ser cuidada y transmitida a las siguientes generaciones.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Según explicaron, si bien llevan gran parte de su vida vinculadas al bordado, actualmente se encuentran profundizando el aprendizaje integral del oficio, que incluye el cultivo y la cosecha del algodón, el hilado manual y el tejido de las telas, antes de pasar a la confección de las prendas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Arrancó la Expo Ao Po’i 2025 en Yataity con feria artesanal y actividades culturales

Raquel Meaurio mencionó que en la expo están presentando trabajos realizados a lo largo de un año, entre ellos chales, prendas de vestir y artículos para mesa. Indicó que la experiencia de exponer permite mostrar el resultado del proceso de aprendizaje y recibir el contacto directo del público.

Raquel señaló además que, junto a Mabel, realizan el curso de formación como maestras artesanas, lo que les permitirá acceder a una certificación que respalda formalmente sus conocimientos y habilidades en el rubro.

“Aprendimos desde el hilado hasta el cultivo del algodón, que es una de las partes más difíciles porque de ahí depende la materia prima para nuestro trabajo”, explicó Raquel durante la entrevista realizada en el predio de la expo.

Consultada sobre el rol de la nueva generación, indicó que el objetivo es transmitir estos conocimientos a jóvenes y niños del entorno familiar y comunitario, para asegurar la continuidad del oficio. Mencionó que incluso los más pequeños ya colaboran en tareas básicas del proceso artesanal.

Lea más: Ao po’i en todo su esplendor: Yataity alista circuito de turismo vivencial

Por su parte, Mabel Martínez expresó que la formación representa una oportunidad para dejar un legado a sus hijos y evitar que se pierdan técnicas como el hilado y el uso del telar rústico. Señaló que aprendió el oficio de sus tías y abuelas, y que ahora busca consolidar ese aprendizaje con una formación más estructurada.

La artesana destacó la importancia de contar con una certificación, ya que considera que aporta reconocimiento al trabajo realizado y fortalece el valor cultural del ao po’i. “Es algo que voy a dejar como herencia a mis hijos”, afirmó.