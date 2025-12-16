Abren convocatoria para becas universitarias del gobierno

La convocatoria para postulantes al programa Becas Gobierno del Paraguay se encuentra abierta, según anunció el Poder Ejecutivo.

El programa ofrece 4.500 becas para carreras de grado y 500 para tecnicaturas.

Estudiantes que hayan culminado la educación media en los últimos cuatro años - entre 2022 y 2025 – con un promedio de calificaciones de 4 o superior en instituciones educativas públicas, privadas o subvencionadas pueden postularse a becas de carreras de grado a través de la página web del programa: becasgobierno.gov.py.

En esa página web, los interesados pueden acceder no solo al formulario de inscripción, sino también a la lista de sedes habilitadas para el examen, ejes temáticos de las pruebas de matemáticas y lengua castellana, y modelos de exámenes de años anteriores.

En cuanto a las tecnicaturas, podrán postularse personas egresadas desde 2019 que hayan tenido un promedio de 3 o más alto.