Choferes fueron a huelga porque Santiago Peña no les escuchó, según parlamentario

“El Gobierno no pudo frenar la huelga”, asegura el parlamentario Billy Vaesken, sobre la medida de fuerza que inició este martes y sigue hasta mañana por parte de unos tres mil choferes de 25 líneas de transporte público.
“Creo que no fueron escuchados los choferes del transporte público”, manifestó.
Agregó que los choferes llegaron hasta el Congreso, donde se reunieron en Cámara de Senadores y de Diputados, sin embargo, Santiago Peña no les recibió, “se mostró indiferente”.
Comenta que con la nueva Ley de reforma del transporte público se precariza el trabajo, por lo que considera justo el reclamo.
“Nunca fueron escuchados en el transcurso de la elaboración de este proyecto de ley ni tampoco por el Presidente de la República. Esta huelga es el producto de la falta de acuerdo, que no logró el oficialismo”, remató.
Criticó al gobierno de Peña y dijo que solamente miran a los que más tienen, mientras el sector de los choferes es el más débil.
“Hoy no hay plata en los bolsillos de los paraguayos, la carne está extremadamente cara, también los productos frutihortícolas, o sea que isogué lo mita, sin embargo, ellos sí están mejor”, lamentó.