Huelga de choferes tiene 70% de acatamiento, según Federación de Trabajadores del Transporte

La huelga de choferes del transporte público se activó en la mañana de este martes y continuará mañana, afectando principalmente al área metropolitana de Asunción. Desde la Federación de Trabajadores del Transporte (Fatrat), indican que se registra el 70% de acatamiento.

La medida de fuerza, acatada por el 70% de choferes inició tras no llegar a un acuerdo con las autoridades gubernamentales respecto a la reforma del sector de transporte.

Gerardo Giménez, presidente de la Federación de Trabajadores del Transporte (Fetrat), indicó que son 25 las líneas de transporte afectadas y que están conformes con el nivel de acatamiento.

En total son tres mil choferes en huelga y se duplica la cantidad de trabajadores con el personal administrativo.

Anuncia que para el 2026 se proyecta una huelga general si no se solucionan sus reclamos. El más importante, el rechazo a tres artículos de la Ley de Reforma del Transporte que, según los choferes, vulneran sus derechos sindicales.

Empresas que no se adhieren

No se adhirieron a la medida de fuerza los miembros de la Federación Metropolitana de Transportistas (Fetram), que incluye a empresas como: San Isidro, Magno SA, Fénix, Aregueña e Ypacaraí, que operan con normalidad.

Por su parte, el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y el Viceministerio de Transporte, activó un plan de contingencia con buses del sector público para intentar mitigar el impacto de la huelga y garantizar un servicio mínimo a la ciudadanía.