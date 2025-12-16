Nacionales
16 de diciembre de 2025 - 16:21

Familiares del militar Guillermo Moral lamentan ninguneo del presidente Santiago Peña

Sitio donde dos sicarios mataron al Teniente Coronel Guillermo Moral Centurión.
Sitio donde dos sicarios mataron al Teniente Coronel Guillermo Moral Centurión.Gentileza

La madre y el hermano de Guillermo Moral, militar asesinado por la mafia, solicitaron una audiencia con el presidente de la República hace 50 días, pero hasta el momento han sido ignorados. La abogada de la familia señala que no es justo que estas personas no reciban alguna respuesta del Gobierno. Con relación a la investigación, sostuvo que no cree que haya avances en los próximos meses.

Por ABC Color

La abogada Nidia Pintos, representante de la familia del Militar asesinato Guillermo Moral, comentó que hace cincuenta días la familia solicitó una audiencia al presidente Santiago Peña, la cual fue ignorada hasta la fecha.

En cuanto a la investigación, no hay avances y desde la defensa creen que el Ministerio Público no logrará ninguna acusación contra los procesados hasta el momento.

“Hemos peticionado una audiencia al presidente de la República, Santiago Peña, en fecha 24 de octubre del 2025 y hasta la fecha no hemos recibido pronunciamiento ni aceptación de nuestra petición de audiencia”.

Esto es brutal para la familia, que hasta la fecha no le escuchan y no le responden. “No quisiera decir que le ignoran, pero no es justo que no reciban a los familiares de una persona que murió sirviendo al país con lealtad”.

“La mamá y el hermano firmaron la nota y están muy tristes por la conducta del Gobierno”, agregó.

Por otra parte, la leguleya aclaró que esta audiencia que solicitan no compete a la investigación. “La investigación es facultad del Ministerio Público, quienes están trabajando en ello ya hace tres meses”.

Con respecto a la investigación y los avances, señaló que aún está pendiente el resultado del ADN del cuerpo hallado en el río, por lo que todavía no se sabe con certeza si es o no el supuesto sicario. El estudio se está realizando en el Brasil.

Con relación a los detenidos, tampoco se puede tener alguna información importante porque siempre se abstuvieron a declarar. “No creo que haya avances en estos últimos meses y esto también es una preocupación para la familia".