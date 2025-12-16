Familiares del militar Guillermo Moral lamentan ninguneo del presidente Santiago Peña

La abogada Nidia Pintos, representante de la familia del Militar asesinato Guillermo Moral, comentó que hace cincuenta días la familia solicitó una audiencia al presidente Santiago Peña, la cual fue ignorada hasta la fecha.

En cuanto a la investigación, no hay avances y desde la defensa creen que el Ministerio Público no logrará ninguna acusación contra los procesados hasta el momento.

“Hemos peticionado una audiencia al presidente de la República, Santiago Peña, en fecha 24 de octubre del 2025 y hasta la fecha no hemos recibido pronunciamiento ni aceptación de nuestra petición de audiencia”.

Esto es brutal para la familia, que hasta la fecha no le escuchan y no le responden. “No quisiera decir que le ignoran, pero no es justo que no reciban a los familiares de una persona que murió sirviendo al país con lealtad”.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Diplomáticos homenajean al militar Guillermo Moral, asesinado por la mafia

“La mamá y el hermano firmaron la nota y están muy tristes por la conducta del Gobierno”, agregó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Por otra parte, la leguleya aclaró que esta audiencia que solicitan no compete a la investigación. “La investigación es facultad del Ministerio Público, quienes están trabajando en ello ya hace tres meses”.

Con respecto a la investigación y los avances, señaló que aún está pendiente el resultado del ADN del cuerpo hallado en el río, por lo que todavía no se sabe con certeza si es o no el supuesto sicario. El estudio se está realizando en el Brasil.

Con relación a los detenidos, tampoco se puede tener alguna información importante porque siempre se abstuvieron a declarar. “No creo que haya avances en estos últimos meses y esto también es una preocupación para la familia".