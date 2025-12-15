Diplomáticos homenajean al militar Guillermo Moral, asesinado por la mafia

“En este punto quisiera, con su permiso (se dirige al presidente Santiago Peña), honrar la memoria del teniente coronel Guillermo Moral, asesinado por haber rechazado un soborno. Un crimen aterrador que sin embargo puso de relieve la capacidad que la gran mayoría del pueblo paraguayo tiene de oponerse al mal, de ponerle un límite a la injusticia y de unirse para encontrar caminos de paz”. Así se expresó el nuncio apostólico Vincenzo Turturro, en el acto de saludo de fin de año del Cuerpo Diplomático acreditado al presidente de la República, Santiago Peña. Fue ayer a la mañana en Palacio de López.

En su mensaje, Turturro recordó al teniente coronel Guillermo Moral, asesinado de un balazo, el pasado 2 de octubre. El hecho fue perpetrado en horas de la tarde por dos sujetos a bordo de una moto, frente a la sede de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción. Ambos autores materiales fueron identificados, pero los investigadores sospechan que uno de ellos habría sido también asesinado.

La denuncia de Moral fue la que motivó la investigación del ingreso de un aparato celular para Miguel Insfrán, alias Tío Rico (presunto narco preso en Minga Guazú), en el que se probó el ofrecimiento de G. 10 millones por parte del entonces coronel Luis Belotto. Fue para que Moral entregue un celular a Insfrán, en mayo de 2023, cuando el presunto narco estaba preso en Viñas Cue.

El 8 de diciembre pasado, Peña firmó el Decreto N° 5082 por el cual ordena la baja deshonrosa de las Fuerzas Armadas del coronel Belotto. Esta decisión se dio tras la sentencia del Tribunal de Apelación que ratificó las condenas a dos años con suspensión de la ejecución para el Cnel. Belotto; su esposa, Alba Ale de Belotto, y el abogado Miguel Mendieta. El Senado ya aprobó el ascenso póstumo de Moral al grado de coronel. Resta ahora el decreto del Ejecutivo.

El Nuncio dijo que se reconoce que este “Gobierno está comprometido con la seguridad pública, con la paz regional, con la prevención y erradicación del crimen organizado”. “Está organizando una Estrategia Nacional de Ciberseguridad”, manifestó monseñor Turturro.