Guayaybí: productores de piña esperan buena venta para la Navidad y Año Nuevo

Según los agricultores de Guayaybí que se dedican al cultivo y comercialización de este rubro, actualmente se cuenta con unas 1.200 hectáreas de piña dentro del municipio en tiempo de maduración, distribuidas en las distintas fincas agrícolas que en estos momentos están siendo cosechadas para su venta.

En lo que respecta a los precios que se ofertan por cada caja de piña en nuestro mercado, varían de acuerdo con la cantidad de frutas que contienen las cestas. Una caja de 18 frutas se vende a G. 40.000 y la de 24 unidades a G. 30.000, comentó el productor Isidro Barrios, de la calle 2ª línea Chachi de esta jurisdicción.

Por otra parte, el labriego aseveró que los productores esperan que la comercialización pueda mejorar para las fiestas tradicionales de fin de año, especialmente para la Navidad, donde habitualmente hay mayor cantidad de compradores, teniendo en cuenta que hasta hoy hay muy poca salida en todos los puestos de venta.

Suficiente producción

Con relación a la disponibilidad de la producción, Barrios aseguró que existe una importante cantidad de parcelas de piña que deben ser cosechadas y distribuidas en nuestro mercado, preferentemente en el abasto central y en los demás puntos de venta del tradicional ingrediente para el clericó que se elabora en las actividades festivas de cada fin de año.

“Estamos confiados en que vamos a obtener una buena venta para las fiestas que se aproximan, atendiendo a que gran parte de los piñeros dependemos mucho de la comercialización del producto para poder lograr el resultado que todos deseamos en esta época del año, mediante la colocación de nuestra cosecha”, enfatizó Barrios.

Exportación

Por su lado, el productor y comprador de piña, Álvaro Saldívar, que además de cultivar se dedica a la exportación del producto al mercado argentino, manifestó que corresponde el envío de cargas al exterior. Agregó se está realizando de a poco, como lo vienen haciendo cada año, aunque no en la cantidad suficiente que los productores esperan.