Piden penas de 25 y 30 años para policías de la dictadura acusados por supuestas torturas

El jucio oral y público a los comisarios de la época stronista, Eusebio Torres Romero, Manuel Crescencio Alcaraz y Fortunato Lorenzo Laspina, acusados por presuntos hechos de tortura, se encuentra en etapa de alegatos finales. En este contexto, la fiscala Sonia Sanguinés ya hizo la presentación de los mismos, acompañado por su pedido de años de pena para la sentencia.

La representante del Ministerio Público había solicitado, el jueves 11 de diciembre, la aplicación de 30 años de pena privativa de libertad para Fortunato Laspina y Eusebio Torres, haciendo la salvedad de que el último ya tiene una condena firme de 30 años por tortura, pero contra otro grupo de víctimas de la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989).

En tanto que, para el comisario Manuel Crescencio Alcaraz, la fiscala Sanguinés solicitó una pena de 25 años de prisión. En tanto que este martes, una de las defensas de los acusados presentó sus alegatos finales.

El Tribunal de Sentencias, presidido por el juez Fabián Escobar e integrado por Carlos Hermosilla y Juan Pablo Mendoza, que lleva adelante el juicio, fijó para el próximo martes 23 de diciembre, la continuación del debate público, oportunidad en la que las demás defensas presentarán sus alegatos.

Proceso se dilató por más de 8 años

La representante del Ministerio Público, Sonia Sanguinés, había señalado que el caso lleva dilatado poco más de 8 años y 4 meses, debido a diversos incidentes planteados a lo largo de los años. Recordó que incluso aún están pendientes de resolución dos excepciones de inconstitucionalidad, que si bien no afectan el curso del juicio, solo permiten llegar hasta la etapa de sentencia.

La causa inicialmente tuvo 10 personas imputadas, pero con el transcurso de los años, cinco de ellas fallecieron: Camilo Almada Morel, Juan Aniceto Martínez, Agustín Belotto Vouga, Obdulio Argüello Brítez y Felipe Nery Saldívar.

En tanto que otras dos personas están declaradas en rebeldía y se trata de Nicolás Lucilo Benítez y Mario Flores Cáceres. Ambos, indicó la fiscala Sonia Sanguinés, cuentan con órdenes de captura pendientes.

Policías stronistas afrontan juicio por torturas

Los antecedentes que obran en los escritos de la Fiscalía refieren que los acusados habrían torturado a Domingo Guzmán Rolón y otros presos políticos que eran detenidos por la Policía del dictador Alfredo Stroessner entre los años 1976 y 1978.

La imputación relata que Domingo Guzmán Rolón fue detenido el 17 de octubre de 1976, en Puerto Pilcomayo (Argentina), cuando intentó ingresar al país con un certificado falso a nombre de Jorge Antonio Zapattini Samaniego.

Tras su detención en territorio argentino fue llevado primeramente hasta un Destacamento de la Armada, luego a un Centro de Detención situado en Resistencia, para luego ser trasladado hasta un lugar denominado Monte 29 de Formosa.

El 2 de diciembre de 1976 fue llevado en la valijera de un vehículo hasta el Departamento de Investigaciones de la Capital, lugar donde sufrió apremios físicos y permaneció detenido hasta el 1 de diciembre de 1977 cuando fue trasladado al Penal de Emboscada, siempre de acuerdo a la acusación.

Los acusados habrían tenido participación en calidad de autores de torturas, en concordancia con el artículo 309 (tortura) incisos 1 y 3, en concordancia con el artículo 29º del Código Penal.