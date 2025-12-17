Campana jesuítica de Santiago, testimonio de 300 años de historia

Basso, quien además se desempeña como directora de Producción de la Noche de los Museos, señaló que es todo un logro para la comunidad contar con una campana de estas características, ya que simboliza una etapa histórica trascendental y permite seguir investigando los hechos que pudieron haber ocurrido en torno a ella. Indicó que este tipo de piezas posibilitan rescatar historias y profundizar el conocimiento sobre el pasado jesuítico de la zona.

Lea más: Santiago, Misiones, festejo los 300 años de su campana jesuitica

“Representa un montón de sentimiento. Para la Noche de los Museos, lo más importante es el rescate histórico de cada ciudad, de cada museo y de cada comunidad que pueda mostrar lo que tiene de valor histórico”, expresó. Agregó que el objetivo principal del evento cultural es que los museos abran sus puertas para revelar su historia y su cultura a la ciudadanía.

En ese contexto, mencionó que la campana jesuítica de 300 años es, sin duda, la pieza principal del Museo Tesoros Jesuíticos. Anunció que se trabajará para que Paraguay conozca más sobre esta reliquia, especialmente a través del libro del investigador Jorge Benítez, cuyo lanzamiento está previsto próximamente.

Finalmente, Basso destacó el orden museológico del museo y el nivel de detalle que permite conocer la historia de las tallas jesuíticas existentes en el lugar, consideradas entre las más grandes del país, después de Santa María de Fe. Resaltó además que Santiago ocupa un espacio importante dentro de la museografía y del legado jesuítico, celebrando el descubrimiento de nueva información histórica que anteriormente no había sido documentada.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Fustigan corrupción estatal y angurria contagiosa de Peña