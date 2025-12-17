Nacionales
17 de diciembre de 2025 - 19:44

Conocé las zonas donde ANDE hará cortes programados este jueves

Cuadrillas de la ANDE (Foto ilustrativa).Sergio González

La Administración Nacional de Electricidad (ANDE) recomienda a los usuarios de la zona tomar las medidas correspondientes ante los trabajos que se van a realizar, para el mejoramiento del servicio. Acá te contamos las zonas y los horarios de los cortes.

Por ABC Color

La Administración Nacional de Electricidad (ANDE) tiene previsto realizar cortes programados en horas de la mañana en la zona de Cordillera, donde las cuadrillas estarán trabajando para mejorar el servicio a los usuarios.

Se recomienda tomar las medidas preventivas en el horario y zona mencionada, especialmente en hospitales, sanatorios, puestos de salud, Junta de Saneamiento Ambiental, empresas proveedoras de agua potable, instituciones de seguridad pública.

Zona 01: Parte de la Compañía Poraru de la Ciudad de Altos

Horario de trabajo: 08:00 a 12:00.

Actividad: Adecuación de estructuras Media Tensión, para mejoramiento del servicio.

Unidad responsable: Sección de Distribución Caacupé (DR/COR2).

Zona 02: Compañías Capilla Kue, Chololó, Gral. Aquino, Itá Morotí, Itá Morotí Guasu, Itá Morotí 2, Ypa´u y parte de Compañía Naranjo.

Horario de trabajo: 07:30 a 17:00.

Actividad: Trabajos de Mantenimiento en líneas Media Tensión.

Unidad responsable: Sección de Distribución Caacupé (DR/COR2).

Si los trabajos anunciados concluyen antes del plazo previsto, el restablecimiento de la energía eléctrica será anticipada.