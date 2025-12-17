Ediles cuestionan elevado costo de obras de empedrado en Santa Rosa

Los ediles de la bancada colorada, Romí Ruggeri y Arístides Genes, solicitaron al intendente de Santa Rosa, Rubén Jacquet (PLRA), la realización de una reunión informativa con la empresa constructora Juan Ramón Doldán Domínguez, responsable de la ejecución de la obra. Asimismo, pidieron la participación de representantes de la Asociación de Constructores Locales de Empedrados Roseños, con el objetivo de analizar los pagos efectuados conforme a las planillas de las obras adjudicadas mediante licitación pública.

El concejal Arístides Genes manifestó su inquietud respecto al monto total presupuestado, que asciende a aproximadamente G. 2.700.000.000.

En ese sentido, indicó que desde la Asociación de Constructores aseguraron contar con la capacidad técnica para ejecutar la totalidad de la obra, 15 cuadras de empedrados y dos cuadras de canalización a cielo abierto, por un monto considerablemente menor, estimado en G. 1.250.000.000, lo que refuerza la necesidad de un análisis detallado del proyecto.

Por su parte, la concejal Romí Ruggeri señaló que recibió varias denuncias relacionadas con la ejecución de los trabajos. Entre los reclamos, mencionó que la empresa constructora no estaría utilizando la totalidad de los materiales establecidos en el contrato.

Según las denuncias, durante el movimiento de suelo deberían emplearse arena gorda, arena lavada y realizar el correspondiente compactado previo al empedrado, procedimiento que no se estaría cumpliendo en su totalidad, pese al elevado presupuesto asignado.

En tanto, el concejal liberal Daniel Colman destacó que se trata de una suma significativa, financiada con recursos públicos, lo que obliga a ejercer un control minucioso sobre la obra.

En ese contexto, subrayó la importancia de garantizar un trabajo de calidad, respetando todas las especificaciones técnicas establecidas en el contrato. Por ello, consideró necesaria una reunión con representantes de la empresa que cuenten con conocimiento técnico y poder de decisión.

A su turno, el intendente Rubén Jacquet afirmó que la propia Junta Municipal aprobó el presupuesto para el financiamiento de la obra y sostuvo que están “entrando en una época electoral y buscan conseguir votos engañando a la gente”.

En relación a los cuestionamientos del monto destinado para las obras de empedrado y canalización, señaló que la adjudicación se realizó mediante un llamado a licitación pública, cumpliendo con los procedimientos legales vigentes.

Finalmente, explicó que del proceso participaron aproximadamente cinco empresas, cada una de las cuales presentó su respectivo presupuesto.

La adjudicación se realizó a favor de la firma que ofertó el precio más bajo. Posteriormente, las documentaciones fueron remitidas a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), instancia encargada de verificar si los precios ofertados se ajustan a lo estipulado, en caso contrario, el proceso es rechazado conforme a la normativa vigente.